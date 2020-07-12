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صباح السالم ضحية النظام السوري تروي ما عايشته في السجن

Time منذ يوم
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صباح السالم ضحية النظام السوري تروي ما عايشته في السجن

دمشق (صدى):
أصبحت الفنانة السورية، صباح السالم، حديث الساعة بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما نشرت إحدى شركات الإنتاج صورة لها لتؤكد أنها حية ترزق.

وأظهرت الصورة الاختلاف الكبير الذي حل بملامح السالم، لتخرج كاشفة ما حل بها بعد سجنها سنوات طويلة بسبب أحكام كيدية لفّقت لها.

وكانت الفنانة السورية خريجة كلية الصيدلة، قد كشفت صفقات مشبوهة في مصنع أدوية كانت تعمل به في سوريا، لينتقم منها مدير المعمل بأن دسّ لها مادة الهيروين المخدرة في فناجين القهوة الخاصة بها عبر عملائه، ما تسبب بإدمانها.

وبعد تأكد مجلس الإدارة من إدمان السالم للمواد المخدرة، عرض عليها المسؤول توفير تلك المواد مقابل سكوتها عما يجري في المعمل.

وقالت السالم: "عشت تجربة لا أحسد عليها في الإدمان على المواد المخدرة، جعلتني أتراجع صحياً عاماً بعد عام ".

وأشارت إلى أنهم قدموا بها بلاغاً ووصلت إلى فرع مكافحة المخدرات، وهناك عرض عليها ضابط في الفرع عرضاً غير أخلاقي مقابل عدم إلقاء القبض عليها، وعندما رفضت قام بتلفيق عدة تهم لها، وضعتها بالسجن لأكثر من 12 عاماً، ثم حكم عليها بالإعدام إلى أن صدر عفو رئاسي لتصبح عقوبتها السجن مدة 15 عاماً، ثم خففت لتصبح 8 أعوام.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
يخوي ابو عمار . قردوغان ماهو يهودي إلا هو كلب من كلاب قوم لـوط . عساه الماحي وربي ياخذه وهو صاحـي .
. راعــي الـددســـن .
كلـــهم زعيــط ونطــاط الحيــط . عساهم البلا و الجلا وصاروخ محدن يتحملا . الله ياخـذهـم ويبـــلاهـم بكــــل أنــواع البــــــلا .
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
😊😹😹ضبان عاد😩😹عارفني انا والفارسه❤مانأكلها لكن ماقصرت تسلم😊😹بشوف اذا تبيها هي بجرب معها😊😹
الصمـت حكمة
عبدالناصر عليه من الله ما يستحق قال في إحدى خطبه : بسطار الجندي المصري أشرف من التاج فوق رأس بن سعود !! والتسجيل موجود في اليوتيوب. لكنكم تحابون عسكر مصر وتسعون إلى تحسين صورتهم وكأن الناس لا تعلم شيئاً !!
ابو عمار
بيوت الدعاره والمثليين تدخل على اوردغان اموال كبيره واما موضوع الكنيسه فهي مجرد استمراره في الضحك على المغفلين من جماعة المفلسين

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