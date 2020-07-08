إطلالة مفاجئة للفنانة صباح السالم بعد غياب 20 عاما

دمشق (صدى):
ظهرت صورة حديثة للفنانة السورية صباح السالم، في إطلالة مفاجئة بعد غياب دام لـ20 عاما عبر صفحة شركة العطار للإنتاج والتوزيع الفني "فيسبوك" حيث بدت السالم متغيرة تماما.
واظهرت الصورة الفنانة التي تبلغ عمر 63 عاماً مُتغيرة كثيراً حيث عرفها الجمهور بأنها فنانة شابة وجميلة تميزت في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي بجمالها الجذاب والأنيق، إذ كان ظهورها بمثابة صدمة للجمهور وخصوصاً أنها غابت عن الشاشة التلفزيونية والسينمائية بشكل مفاجئ منذ أعوام طويلة جدا.
وأعرب محبوها والذين يتذكرون أعمالها قبل انقطاعها عن العمل عن سعادتهم برؤية هذه الفنانة بعد طول غياب واصفين إياها بأنها كانت “زهرة الفن السوري” ومازالت جميلة جداً، كما أن إطلالتها أعادت إليهم ذكريات الزمن الجميل.