نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

إطلالة مفاجئة للفنانة صباح السالم بعد غياب 20 عاما

Time منذ 23 ساعة
Views 2290
Comment 3
إطلالة مفاجئة للفنانة صباح السالم بعد غياب 20 عاما

دمشق (صدى):
ظهرت صورة حديثة للفنانة السورية صباح السالم، في إطلالة مفاجئة بعد غياب دام لـ20 عاما عبر صفحة شركة العطار للإنتاج والتوزيع الفني "فيسبوك" حيث بدت السالم متغيرة تماما.

واظهرت الصورة الفنانة التي تبلغ عمر 63 عاماً مُتغيرة كثيراً حيث عرفها الجمهور بأنها فنانة شابة وجميلة تميزت في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي بجمالها الجذاب والأنيق، إذ كان ظهورها بمثابة صدمة للجمهور وخصوصاً أنها غابت عن الشاشة التلفزيونية والسينمائية بشكل مفاجئ منذ أعوام طويلة جدا.

وأعرب محبوها والذين يتذكرون أعمالها قبل انقطاعها عن العمل عن سعادتهم برؤية هذه الفنانة بعد طول غياب واصفين إياها بأنها كانت “زهرة الفن السوري” ومازالت جميلة جداً، كما أن إطلالتها أعادت إليهم ذكريات الزمن الجميل.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله
السامي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة هؤلاء بليت بهم الامة الاسلامية في هذا الزمان ويجب الوقوف بشدة في وجوههم وأبطال مخططاتهم
ع.ع.ش
هذا الظلم عندهم والعياذ بالله استعباد الحمد لله عزنا الله بالاسلام وحكومتنا والقيم الطيبه التي تربينا عليه اللهم صلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
السامي
السلام عليكم ورحمة الله
علي الحربي
حقيقة الباحة من أجمل مصايف مملكتنا الحبيبة وسكانها ناس محترمين جدا ومع ذلك تحتاج إلى لمسات حتى تكون أجمل من اهتمام بالطرق وخدمات في المنتزهات وفنادق وشاليهات لابد أن تكون أرقى وارخص

أخر الأخبار

التحالف: تدمير زورقين مفخخين مسيّرين يتبعان المليشيات الحوثية
التحالف: تدمير زورقين مفخخين مسيّرين يتبعان المليشيات الحوثية
Time منذ 7 دقائق Views 1159
طبيب عن "الطاعون الدملي": اطمئنوا.. لاخوف من انتشاره لعدة أسباب
طبيب عن "الطاعون الدملي": اطمئنوا.. لاخوف من انتشاره لعدة أسباب
Time منذ 11 دقيقة Views 1275
بالفيديو.. سقوط رافعة طولها 20 متراً فوق منزلين تقتل امرأة وتصيب 4 أشخاص
بالفيديو.. سقوط رافعة طولها 20 متراً فوق منزلين تقتل امرأة وتصيب 4 أشخاص
Time منذ 12 دقيقة Views 332
شرطة الشرقية: الإطاحة بتشكيل عصابي في الأحساء لارتكابه 46 قضية جنائية
شرطة الشرقية: الإطاحة بتشكيل عصابي في الأحساء لارتكابه 46 قضية جنائية
Time منذ 19 دقيقة Views 1292
رجل يقتل زوجته بـ7 طعنات أثناء نومها
رجل يقتل زوجته بـ7 طعنات أثناء نومها
Time منذ 33 دقيقة Views 848
سلطنة عمان تصدر عملة جديدة من فئة الخمسين ريال
سلطنة عمان تصدر عملة جديدة من فئة الخمسين ريال
Time منذ 41 دقيقة Views 1745
النيابة العامة تتوعد أصحاب الشيكات بدون رصيد بالسجن والغرامة الفادحة
النيابة العامة تتوعد أصحاب الشيكات بدون رصيد بالسجن والغرامة الفادحة
Time منذ 56 دقيقة Views 1505
إغلاق هايبر ماركت شهير بجدة بعد بلاغ مواطنة عن حالة كورونا
إغلاق هايبر ماركت شهير بجدة بعد بلاغ مواطنة عن حالة كورونا
Time منذ ساعة Views 1823
بالفيديو.. Elantra القادمة من هيونداي تتحول لسيارة رياضية فارهة
بالفيديو.. Elantra القادمة من هيونداي تتحول لسيارة رياضية فارهة
Time منذ ساعة Views 1550
بالفيديو.. عقار مثير للجدل يتناوله رئيس البرازيل بعد إصابته بكورونا
بالفيديو.. عقار مثير للجدل يتناوله رئيس البرازيل بعد إصابته بكورونا
Time منذ ساعة Views 1779