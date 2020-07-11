نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

فروقات كارثية بين بياني أردوغان العربي والإنجليزي حول «آيا صوفيا»

Time منذ ساعة
Views 1813
Comment 3
فروقات كارثية بين بياني أردوغان العربي والإنجليزي حول «آيا صوفيا»

أنقرة (صدى):
كعادته استغل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أزمة مسجد آيا صوفيا للمزايدة فقط ولحصد المزيد من الدعم من بعض العقول التي تسير وراء الشعارات الإسلامية المٌزيفة في العالن.

ويتساءل الكثير حول أسباب رفض البعض تحويل معلم أثري مثل آيا صوفيا إلى مسجد، وفي حقيقة الأمر الاعتراض ليس على تحويله إلى مسجد ولكن على مزايدة السلطان العثماني الذي يهدف من خلال هذا التصرف إلى تحقيق أغراض شيطانية.

وأبرز الأدلة على التفكير الشيطاني للرئيس التركي من وراء هذه الخطوة، هو البيان الذي قدمه للشعب التركي، والعالم العربي بالعربية حول آيا صوفيا، والبيان الذي تم توجيهه إلى أوروبا على جانب أخر.

ويستطيع من يدرس الإنجليزية أن يتوصل ببساطة إلى أن الكلام في بياني أردوغان اختلف حسب الجمهور وحسب الأهداف التي يُريد تحقيقها من خلال التلاعب بالألفاظ والمصطلحات.

فأطلق البيان باللغة العربية على هذه الخطوة أنها بشارة نحو عودة الحرية للمسجد الأقصى، ليقوم باللعب على مشاعر فئة معينة سيتلقى الدعم منها بدون شك بهذه السموم الممزوجة بالوعود الكاذبة.

وعلى جانب آخر نجد النسخة الإنجليزية تٌرحب العالم الغربي بل تترجاه من أجل السماح عقب هذه الخطوة الجريئة مؤكدين على أن المسجد سيكون مفتوح أمام الجميع ليس فقط المسلمين.

ويمكن اعتبار بياني أردوغان سقطة أخرى كبيرة لهذا النظام والتي فضحت دهاء وفكر أردوغان الشيطاني في المنطقة، فليس الأمر نصرة للإسلام وتحويل معلم آثري إلى مسجد على الرغم من امتلاء أرض تركيا بالكثير من المساجد، ولكن يعلم السلطان العثماني الحالم بتوسعة مستعمراته أن هذه الخطوة ستعود عليه بالخير.

واشنطن تشعر بخيبة الأمل بعد تحويل «آيا صوفيا» لمسجد وإدانات غربية لأردوغان

Time واتساب

أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
مبروك يابنت مصلي عسى بس عشاء الزواج يكون فيه مقلقل لحم .
ابراهيم
انا لله وانا اليه راجعون عظم الله أجر أهله وحسن الله عزاهم الله يرزق أهله الصبر والسلوان الله يرزق أهله الصبر والسلوان الله يغفرله ويرحمها ويسكنه فسيح جناته ويجعل قبره روضه من رياض الجنه ولا يجعله حفره من حفر النيران الله يرزقه الفردوس الأعلى من الجنه دون سابقه عذاب ولا مناقشه حساب الله يبدله دار خير من داره وأهل من خير من أهله وزج خير من زوجه اللهم نور مرقده وطيب مضجعه واجزه بالحسنات إحسانا وبسيئات عفوا وغفرانه اللهم أن كان محسن فزده إحسانه وان كان مسئ فتجاوز عنه فأنت غنيه عن عذابه اللهم وانس حوشته إلى يوم القيامه
سوسن
فقـرو هليمـة (مراهقة متأخرة)🤦‍♀️
ابو محمد 😎
هههههههههههههههههههههه ,, .. الا غباء لا طب له ..
شبابى
ماجد من بداياته عام ١٩٧٧ حتى ١٩٩٧ حقق الهلال تقريبا ١٨ بطوله محليه اكثر من بطولات ماجد ١١ بطوله مع النصر والمنتخب بعد صراحه مره جننهم صراحه اقنعتنى ياكبير السعوديه النصر

أخر الأخبار

"المرور": ضبط أكثر من 2400 مركبة متوقفة في مواقف "ذوي ‏الإعاقة"
"المرور": ضبط أكثر من 2400 مركبة متوقفة في مواقف "ذوي ‏الإعاقة"
Time منذ 25 ثانية Views 1011
باحث فلكي: بعد منتصف الليل يقترن القمر بكوكب المريخ
باحث فلكي: بعد منتصف الليل يقترن القمر بكوكب المريخ
Time منذ 3 دقائق Views 1101
"الفريدي": تجربتي مع "الهلال" أفضل من النصر
"الفريدي": تجربتي مع "الهلال" أفضل من النصر
Time منذ 19 دقيقة Views 1468
وزيرة الثقافة الإماراتية تعلق على تحويل متحف «آيا صوفيا» التاريخي إلى مسجد
وزيرة الثقافة الإماراتية تعلق على تحويل متحف «آيا صوفيا» التاريخي إلى مسجد
Time منذ 23 دقيقة Views 1591
بالصور.. النصر يعاود تدريباته اليوم السبت
بالصور.. النصر يعاود تدريباته اليوم السبت
Time منذ 29 دقيقة Views 1420
عايد الرشيدي : رونالدو كلم إدواردو سلامات ؟!
عايد الرشيدي : رونالدو كلم إدواردو سلامات ؟!
Time منذ 37 دقيقة Views 341
كورونا يصيب أميتاب باتشان
كورونا يصيب أميتاب باتشان
Time منذ 37 دقيقة Views 1483
توجيه جديد من أمير الحدود الشمالية بشأن واقعة احتجاز طفلين في مركبة
توجيه جديد من أمير الحدود الشمالية بشأن واقعة احتجاز طفلين في مركبة
Time منذ 38 دقيقة Views 1980
الهلال يبدأ المران بتدريبات بدنية
الهلال يبدأ المران بتدريبات بدنية
Time منذ 42 دقيقة Views 1412
حقيقة ارتفاع ضغط الدم أثناء النوم
حقيقة ارتفاع ضغط الدم أثناء النوم
Time منذ 46 دقيقة Views 1677