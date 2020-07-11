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مدني محايل عسير يخمد حريقاً في جبل ضرم بعد إستمراره لمدة 3 أيام (صور)

Time منذ ساعة
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مدني محايل عسير يخمد حريقاً في جبل ضرم بعد إستمراره لمدة 3 أيام (صور)

محمد بن طحيطح (صدى):
تمكن مدني محايل عسير اليوم السبت من إخماد حريق وقع بجبل ضرم بتهامة بللسمر قبل الأمس الخميس .

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد بأنه ورد بلاغ لمركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بمحافظة محايل عسير مساء يوم الخميس الموافق ١٤٤١/١١/١٨هـ تمام الساعة (١٥:٢٩)م عن حريق في أشجار وأعشاب ( بجبل ضرم قرية الشرف - محايل ) وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة وبالوصول وجد بأن الحادث عبارة عن (حريق في مجموعة أشجار وأعشاب في عدة مواقع متفرقة بجبل ضرم تقدر مساحتها الإجمالية بحوالي (١٠٠٠×١٥٠٠)م٢ تمت مباشرة الحالة بواسطة الفرق المشاركة وإخماد المواقع التي تشكل خطورة على المنازل المجاورة حيث تم تأمين كافة المنازل ونظراً لصعوبة تضاريس الجبل ووعورته والأحجار الكبيرة الغير مستقرة فقد تم وضع منطقة عزل ودعم الموقف بفرق اطفاء جبلية وفرق راجلة لمحاصرة الحريق ومنع انتشاره ولله الحمد.

وتمت السيطرة على الحريق بالكامل في تمام الساعة (١٢:٠٠)م من يوم السبت ١٤٤١/١١/٢٠هـ في ما تم إبقاء فرقة للتمركز بالموقع لمراقبة الوضع تحسباً لآي طارئ .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
الله يستر على الاجواد .. آمين ..
ابو محمد 😎
حسبنا الله ونعم الوكيل ...
ابو محمد 😎
اللهم أجرنا من حر جهنم وقرهاا .. آمين ..
سوسن
الحكومة الكرتونية.
ابو محمد 😎
ارسل له رصاصه وانت باالارض ليش تطلع له .......

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