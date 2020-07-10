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بالفيديو.. الدفاع المدني يباشر حريق في جبل ضرم

Time منذ ساعة
Views 1558
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بالفيديو.. الدفاع المدني يباشر حريق في جبل ضرم

أبها (صدى):
باشرت فرق الدفاع المدني بعسير، حريقاً اندلع في جبل ضرم بتهامة بللسمر من ظهر أمس.

وأظهر مقطع فيديو متداول على موقع "تويتر"، نشوب الحريق في الجبل وتصاعد الأدخنة.

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أحدث التعليقات

ibrahim79
يؤخذ تأمين لايقل عن الف ريال حتى أستلام الشقة منهم نظيفة ومرتبة زي ما استلموها
عنتر فاضي جيبه
اسمها عمليات اما علمليات مدري كيف تجي...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️
. راعــي الـددســـن .
أكــيد شــارب عصــير جـرابيـع .🍺.😂.
ابو محمد 😎
جزاكم الله خير على هذه الارشادات ..

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