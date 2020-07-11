شعيب راشد يمارس " التطبيل " لتركيا

خالد الظفيري (صدى):
خرج الإعلامي الكويتي شعيب راشد الهارب إلى تركيا، معلقا على تحويل " آيا صوفيا " إلى مسجد، ممجدًا في الشخصية السياسية التركية.
وقال راشد: " آيا صوفيا يجب أن يكون مسجد أم كنيسة أم متحف؟ القرار يهدف لمكسب سياسي أم ديني ؟ أعتقد إجابتها محض خلاف واسع، لكن الإتفاق على إجابة واحدة: الشخصية السياسية التركية" قوية، لا تبالي رغم كثرة الأعداء وتعدد التبعات الاقتصادية " .
يذكر أن شعيب راشد سبق وتدخل في شأن القضاء السعودي محاولًا التشكيك في نزاهته، معلقًا على إعلان أبناء جمال خاشقجي العفو عن قتلة والدهم.
وفي وقت سابق تسببت آية قرآنية نشرها الإعلامي الكويتي في حالة من الجدل حيث اتهم بالإستهزاء بالقرآن الكريم.
اقرأ أيضًا: