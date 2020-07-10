الكشف عن اتفاقيات سرية لتركيا لإختطاف «الأتراك المعارضين» في الخارج

أنقرة (صدى):
كشفت لجنة تابعة للأمم المتحدة عن توقيع تركيا وثائق امنية سرية مع عدة دول بهدف اختطاف وترحيل الأتراك المعارضين لـ "اردوغان ".
وأكدت الوثيقة ان تلك الإتفاقيات الخطيرة تم توقعيها مع دول منها أفغانستان، باكستان، ألبانيا، أذربيجان، كامبوديا، الغابون، لبنان، كوسوفو، وكازاخستان .
وسلطت وسائل إعلام سويدية الضوء على تلك الوثائق وسط مطالبات بالتحقيق مع " اردوغان " حولها ، خاصة ً بعد اكتشاف اخنطاف اكثر من 100 تركي في هذه الدول والإختفاء القسري لـ 40 مواطن تركي على خلفية معارضتهم للنظام .
وشهدت السويد مظاهرات مؤخرراً للتنديد بمطالب "تركيا " بتسيم صحفي معارض مقيم بالسويد محذرة من العواقب الوخيمة .
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