نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

الكشف عن اتفاقيات سرية لتركيا لإختطاف «الأتراك المعارضين» في الخارج

Time منذ 53 دقيقة
Views 486
Comment 1
الكشف عن اتفاقيات سرية لتركيا لإختطاف «الأتراك المعارضين» في الخارج

أنقرة (صدى):
كشفت لجنة تابعة للأمم المتحدة عن توقيع تركيا وثائق امنية سرية مع عدة دول بهدف اختطاف وترحيل الأتراك المعارضين لـ "اردوغان ".

وأكدت الوثيقة ان تلك الإتفاقيات الخطيرة تم توقعيها مع دول منها أفغانستان، باكستان، ألبانيا، أذربيجان، كامبوديا، الغابون، لبنان، كوسوفو، وكازاخستان .

وسلطت وسائل إعلام سويدية الضوء على تلك الوثائق وسط مطالبات بالتحقيق مع " اردوغان " حولها ، خاصة ً بعد اكتشاف اخنطاف اكثر من 100 تركي في هذه الدول والإختفاء القسري لـ 40 مواطن تركي على خلفية معارضتهم للنظام .

وشهدت السويد مظاهرات مؤخرراً للتنديد بمطالب "تركيا " بتسيم صحفي معارض مقيم بالسويد محذرة من العواقب الوخيمة .

إقرأ أيضاً :

صحفيو السويد يرفضون طلب تركيا بتسليم صحفي معارض "وصمة عار"

Time واتساب

أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
ماشـاء الله تبـارك الرحـمن .
. راعــي الـددســـن .
الله يجزاك خير يا شيخنا ويبارك فيك .
الملل
مافي فلوس مافي ورق مافي هلل مافي شي الجيب فاي
زائر
خلهم يعرفون إشارة ( قف ) أول ثم علموهم باقي الإشارات ..
القرشي
إيش ينتظرون هذا المفروض يعطوه بأقصى سرعة تأشيرة خروج نهائي من الدنيا .

أخر الأخبار

بالفيديو.. «أرامكو» توضح طريقة عمل السدود وأهميتها لتوليد الكهرباء
بالفيديو.. «أرامكو» توضح طريقة عمل السدود وأهميتها لتوليد الكهرباء
Time منذ 53 ثانية Views 1029
الصحة تعلن تسجيل 2159 حالة إصابة جديدة بكورونا
الصحة تعلن تسجيل 2159 حالة إصابة جديدة بكورونا
Time منذ 5 دقائق Views 1163
لامبورجيني تكشف سعر ومواصفات سيارتها الخارقة سيان رودستر الجديدة
لامبورجيني تكشف سعر ومواصفات سيارتها الخارقة سيان رودستر الجديدة
Time منذ 6 دقائق Views 1097
بالفيديو.. خطبة الجمعة من المسجد النبوي
بالفيديو.. خطبة الجمعة من المسجد النبوي
Time منذ 11 دقيقة Views 1236
بالفيديو.. خطبة الجمعة من المسجد الحرام
بالفيديو.. خطبة الجمعة من المسجد الحرام
Time منذ 11 دقيقة Views 1274
تفاصيل هامة باللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المحاكم التجارية
تفاصيل هامة باللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المحاكم التجارية
Time منذ 17 دقيقة Views 1302
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع أكثر من 18 طنًا من السلال الغذائية في محافظة سقطرى
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع أكثر من 18 طنًا من السلال الغذائية في محافظة سقطرى
Time منذ 20 دقيقة Views 1113
هيئة التقييس لدول الخليج تُحذر من استخدام إطارات البالون على الطرق المعبدة
هيئة التقييس لدول الخليج تُحذر من استخدام إطارات البالون على الطرق المعبدة
Time منذ 21 دقيقة Views 1157
مغني راب أمريكي يكشف إصابته بكورونا
مغني راب أمريكي يكشف إصابته بكورونا
Time منذ 26 دقيقة Views 1199
الجوازات تحدد شروط دخول المولود مع أسرته المملكة
الجوازات تحدد شروط دخول المولود مع أسرته المملكة
Time منذ 26 دقيقة Views 1388