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صحفيو السويد يرفضون طلب تركيا بتسليم صحفي معارض "وصمة عار"

Time منذ ساعة
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صحفيو السويد يرفضون طلب تركيا بتسليم صحفي معارض "وصمة عار"

وكالات (صدى):
نظم صحفيو السويد وقفة احتجاجية تندد بمطالب المحكمة الجنائية في اسطنبول بتسليم صحفي تركي مقيم في اسطنبول لكتابته مقالات معارضة .

وأكد صحفيو السويد ان هذا المطلب "عار على حرية الصحافة " مناشدين السلطات بتجاهل الطلب التركي .

كما اكدوا ان الصحفي التركي ليفينت كينيز عصو اتحاد الصحفيين بالسويد ويعيش هناك منذ 2016 ويكتب مقالات في موقع نورديك مونيتور الإلكتروني ، مؤكدين ان تسليمه سيكون وصمة عار لا تغتفر .

الجدير بالذكر ان هذه يست المرة الأولى لملاحقة تركيا للصحفيين المعارضين الذين فروا بأقلامهم خارج البلاد وكان منهم الصحفي والكاتب رجيب زارا كولو في عام 2018 م .

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
عادات سخيــفه و متخلــفه .😡.
ابو محمد 😎
طيب ..
ابو محمد 😎
الله يشفيه .. آمين ..
ابو محمد 😎
سبحان الله ..
ابو محمد 😎
افضحيهم ، فضحهم الله ..

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