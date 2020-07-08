صحفيو السويد يرفضون طلب تركيا بتسليم صحفي معارض "وصمة عار"

وكالات (صدى):
نظم صحفيو السويد وقفة احتجاجية تندد بمطالب المحكمة الجنائية في اسطنبول بتسليم صحفي تركي مقيم في اسطنبول لكتابته مقالات معارضة .
وأكد صحفيو السويد ان هذا المطلب "عار على حرية الصحافة " مناشدين السلطات بتجاهل الطلب التركي .
كما اكدوا ان الصحفي التركي ليفينت كينيز عصو اتحاد الصحفيين بالسويد ويعيش هناك منذ 2016 ويكتب مقالات في موقع نورديك مونيتور الإلكتروني ، مؤكدين ان تسليمه سيكون وصمة عار لا تغتفر .
الجدير بالذكر ان هذه يست المرة الأولى لملاحقة تركيا للصحفيين المعارضين الذين فروا بأقلامهم خارج البلاد وكان منهم الصحفي والكاتب رجيب زارا كولو في عام 2018 م .