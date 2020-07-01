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إمام مسجد قباء: تسريبات خيمة القذافي جزء يسير من خطط شيطانية لتدمير البلاد

Time منذ 53 دقيقة
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إمام مسجد قباء: تسريبات خيمة القذافي جزء يسير من خطط شيطانية لتدمير البلاد

المدينة المنورة (صدى):
علق إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي، على تسريبات خيمة الرئيس الليبي الرحل معمر القذافي، وما كشفته من مؤامرات خبيثة ضد المملكة والدول العربية.

وقال الرحيلي: " ما ظهر للناس من تسريبات فيها التآمر على بلادنا خاصة وعلى الدول الإسلامية المستقرة عامة إنما هو جزء يسير من خطط شيطانية لتدمير البلاد " .

وتابع: " قد أنعم الله على بلادنا وعلى بلاد المسلمين بسلمان الحزم ومحمد العزم فكشفا هذه الخطط ووقفا في وجهها بقوة وحذرا منها فحمى الله بهما البلاد والعباد " .

وأضاف: " التسريبات التي هي جزء يسير من المخطط الإجرامي الكبير تزيدنا ثقة في ولاة أمرنا وفيما يتخذونه من إجراءات لحماية الدين الصحيح والبلاد والعباد وتمسكا بالمنهج الشرعي في معاملة ولاة الأمور، والرجوع إلى العلماء الكبار، والتمسك بالجماعة وتزيدنا حذرا من الخلايا النائمة والوجوه المتلونة " .

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أحدث التعليقات

ابن البلد
من رأيي الشخصي ان تجار المنشآت الصغيرة الموبتدئين راح اغلبهم يطلع من السوق خسران ...اامفروض رفع الرواتب 20% قبل اتخاذ القرار
ابو عمار
يمكن الام تبي تحفظها من الاصدقاء فعتقلتها في المنزل
إسحاق علي جوهر
مبروك لحصولك على درجة الماجستير وعقبال الدكتوراه اتمنى لك التوفيق والنجاح في حياتك العلمية والعملية ومزيدا من التقدم والنجاح
زهودي
ما شاء الله تبارك الله الف الف مبروك
ابو عمار
الحمد لله الذي حمى بلادنا من شرورهم .. ولن يجدو بأذن الله احد في بلادنا يؤيد مخططاتهم الشيطانيه .. عليهم من الله ما يستحقون .. وسيكون مصيرهم ان شاء الله مصير المقبور القذافي

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