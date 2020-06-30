تسريب جديد يكشف تواجد "البغيلي" أثناء مؤامرة "القذافي والدويلة "

ماجد القزيز (صدى):
ردّ المعارض القطري خالد الهيل، على نائب مجلس الأمة الكويتي السابق فايز البغيلي، بتسريب جديد من خيمة القذافي.
ونشر "الهيل"، التسريب الذي يظهر وجود "البغيلي" في لقاء تآمر معمر القذافي مع مبارك الدويلة على إثارة عدم الاستقرار في الرياض.
وقال القذافي، إنه " يريد عمل مظاهرة في الرياض، وتحريض الناس على التمرد والعصيان على القيادة، وقلّل من الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك.
وعلق الهيل: " في هذا التسريب انسف بيان فايز حامد البغيلي بانه لم يكن متواجد في لقاء تآمرهم مع القذافي ولزقها في لحية الكاذب مبارك الدويلة انا اخاصم ولا افجر في خصومتي " .
وأضاف: " مدري ليش يكذبون، القذافي يقلل من آل سعود ومبارك يعززله والبغيلي طينها: باطنهم ماهو طيب " .
وكان "البغيلي" قد نفى ما ورد في تغريدة للنائب الكويتي الإخواني السابق، مبارك الدويلة، عن زيارته للزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي.
وقال البغيلي في بيان أنه ليس عضوا في جماعة الإخوان، وأنه يعتز بولائه للكويت وأميرها، ولبلده الثاني المملكة.