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بيان مشترك بين البحرين وأمريكا حول حظر الأسلحة على إيران

Time منذ 55 دقيقة
Views 1509
بيان مشترك بين البحرين وأمريكا حول حظر الأسلحة على إيران

المنامة (صدى):
صدر بيان مشترك اليوم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، في ختام المشاورات التي أجراها الممثل الخاص للولايات المتحدة الأمريكية لإيران وكبير مستشاري وزير الخارجية الأمريكي برايان هوك، مع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ومعالي وزير الخارجية بمملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.

وأكد الجانبان التزامهما القوي والدائم بمكافحة العدوان والتضليل الفكري الإيراني، حيث سعت إيران إلى تقويض استقرار وأمن البحرين من خلال إثارة التوترات الطائفية وتوفير الأسلحة للإرهابيين والمجموعات المدعومة منها.

وطالب الجانبان مجلس الأمن الدولي بتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، وذلك لمواجهة نشر إيران للأسلحة لوكلائها، كما سيعزز هذا الحظر الاستقرار الإقليمي ويحمل إيران مسؤولية أفعالها، وأن على مجلس الأمن أن يتحمل مسؤوليته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين ومد حظر الأسلحة المفروض على إيران.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
هذا فحص والا تنظيف الانف
❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
الله يهديك يابومحمد شكلك عايش في برغاريا مع الطيور البطريقيه يالبطريق انت تتكلم عن شخص معه دوله على العموم راجع نفسك
ابو عمار
يبدو انها مو بطاله ام عيون خطيره
الرياض الريان
ابو محمد كذبت اردغان كبير ونت ما تسوى ضفره .. خل عنك
ابو عمار
طيب

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