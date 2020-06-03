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نزار باهبري: الوضع لكورونا في المملكة مقلق

Time منذ 3 ساعات
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نزار باهبري: الوضع لكورونا في المملكة مقلق

الرياض (صدى):
بعد ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، أكد الدكتور نزار باهبري استشاري الأمراض الباطنية والمعدية، أن الوضع في المملكة أصبح مقلق.

واستبعد باهبري أن تكون زيادة الحالات الحرجة بسبب تخفيف الإجراءات، قائلا: " هذا غير متوقع بشكل عام؛ لأنه لم تمضِ على العودة سوى 6 أيام لأن الفيروس غالبًا لا يصل إلى الحالات الحرجة في مثل هذه الأيام، وإنما في الغالب من 8-10 أيام ".

وأشار إلى أنه من الممكن أن يعود السبب إلى الزيارات واللقاءات والمخالطة الاجتماعية خلال الأيام الأخيرة من رمضان التي سبقت المنع الكلي أيام العيد.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
يا كثرهم في الورش ومحطاط الوقود
ابو عمار
ايش الفايده من تصويرها
A.awad
كفيت ووفيت يا تعليق (( زعيماااسيا ))... أماجستنيه ويش محرق رزك ؟؟
ابو عمار
الله يرحم الحجاج و يرحم صدام خسين ويرحم ابو جعفر المنصور هم من استطاع حكم العراق .. مشكله العراق وجود من جذورهم فارسيه مجوسيه تسعى لاشعال الفتن والمشاكل في البلاد
ابو عمار
الغنوشي معروف انه اخواني ويرتبط بعلاقه وثيقه مع الاخوان في تركيا التي يديرها اوردغان لتحقيق مصالحه العدوانيه ضد الوطن العربي

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