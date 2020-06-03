نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

"الصحة" تكشف عن ارتفاع في عدد المصابين بفيروس كورونا وتوضح جنسياتهم

Time منذ 29 دقيقة
Views 1821
Comment 1
"الصحة" تكشف عن ارتفاع في عدد المصابين بفيروس كورونا وتوضح جنسياتهم

حمود العنزي (صدى):
أوضحت وزارة الصحة، تفاصيل حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا وهويات المصابين وجنسياتهم، وتوزيعهم في المملكة.

وقالت إن الحالات المسجلة وعددها (2171) حالة، 45 منها تعود لسعوديين و55% لغير سعوديين، و30% من الحالات للإناث، و70% ذكور وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 4%، والأطفال 12%، والبالغين 84%.

وذكرت أن الحالات الجديدة التي سجلت توزعت في عدد من المدن وهي: الرياض (683) حالة، وجدة (418) حالة، ومكة المكرمة (279) حالة، والمدينة المنورة (167) حالة، والدمام (133) حالة، والطائف (85) حالة، والقطيف (70) حالة، والخبر (54) حالة، والهفوف (31) حالة، والجبيل (26) حالة، وخميس مشيط (25) حالة، وينبع (12) حالة، والمويه (12) حالة، وصبيا (12) حالة، والمزاحمية (12) حالة، ورأس تنورة (10) حالات، وحائل (8) حالات، ونجران (8) حالات، وتبوك (8) حالات، والظهران (7) حالات، وجازان (7) حالات، وبيشة (6) حالات، والليث (6) حالات، والنماص (5) حالات، وصفوى (5) حالات، والمحاني (4) حالات، وبيش (4) حالات، وشرورة (4) حالات، والخرج (4) حالات، ووادي الدواسر (4) حالات، وأملج (4) حالات، والمبرز(3) حالات، والقنفذة (3) حالات، وأبها (3) حالات، وسلوى (3) حالات، وحفر الباطن (3) حالات، والجفر حالتان، ومحايل عسير حالتان، والبشائر حالتان، وسبت العلاية حالتان، والنعيرية حالتان، وأبو عريش حالتان، والعارضة حالتان، وصامطة حالتان ، وحالة واحدة في كل من المخواة، والمندق، والقرى، والحناكية، ونمرة، وظلم، وميسان، وأم الدوم، وبللسمر، ووادي بن هشبل، وبقيق، والدرب، والعيدابي، والدائر، وضمد، وخليص، وحبونا، والعويقلة، والدرعية، وعفيف، والبجادية، والدوادمي، والرين، والسليل، وحريملاء، ورماح، ورويضة العرض، كما بلغ عدد الوفيات (579) حالة، بإضافة (30) حالة وفاة جديدة .

Time واتساب

أحدث التعليقات

العدناني
من أسباب زيادة النمرض عند الوافدين أنهم كانوا يداومون في المصانع والشركات يوميا لتلبية احتياجات السكان ثم يعودون لمساكنهم فيتكدسون في السكن والباص ومقر العمل فلاداعي لتأجيج المشاعر تجاههم من هذي الجزئية فالله يعلم أن من أبناء الوطن أيضا من هم معرضون للبلاء ولكن الله الحافظ والقصد أن الدولة مشكورة ما قصرت وبقي الان وعي المواطن والمقيم هو الدرع الاول ولا ننسى أن زيادة الحالات في كبار السن مؤخرا سببها الزيارات الاجتماعية وحب الراس الأمم كلها قالت ان كورونا صار واقعا لابد من التعايش معه الأمم كلها قالت ان كورونا صار واقعا لابد من التعايش معه الأمم كلها قالت ان كورونا صار واقعا لابد من التعايش معه
ابو محمد 😎
قواكم الله ..
ابو محمد 😎
يكون خير ..
ابو محمد 😎
الله يشفيهم جميعاً ..
ابو محمد 😎
فوضويون ..

أخر الأخبار

شاهد.. سقوط مزاعم إغاثة الدولة العثمانية لمسلمي الأندلس
شاهد.. سقوط مزاعم إغاثة الدولة العثمانية لمسلمي الأندلس
Time منذ 11 ثانية Views 999
شيفروليه كابتيفا 2021 الجديدة تجذب أنظار العملاء بأسعار مميزة
شيفروليه كابتيفا 2021 الجديدة تجذب أنظار العملاء بأسعار مميزة
Time منذ 4 دقائق Views 1074
بالفيديو.. مختصة في الصحة العامة: كورونا ينتقل عبر أسطح العملات الورقية
بالفيديو.. مختصة في الصحة العامة: كورونا ينتقل عبر أسطح العملات الورقية
Time منذ 5 دقائق Views 1106
"المساحة الجيولوجية" توضح المواقع الأكثر عرضة للانهيارات الصخرية
"المساحة الجيولوجية" توضح المواقع الأكثر عرضة للانهيارات الصخرية
Time منذ 8 دقائق Views 1142
شاهد.. كيفية استقبال حرس الحدود لإشارات الاستغاثة من السفن
شاهد.. كيفية استقبال حرس الحدود لإشارات الاستغاثة من السفن
Time منذ 17 دقيقة Views 1254
"الصحة" تكشف عن ارتفاع في عدد المصابين بفيروس كورونا وتوضح جنسياتهم
"الصحة" تكشف عن ارتفاع في عدد المصابين بفيروس كورونا وتوضح جنسياتهم
Time منذ 29 دقيقة Views 1821
جندي جاب العيد فيهم
جندي جاب العيد فيهم
Time منذ 30 دقيقة Views 262
وما تدري نفس بأي أرض تموت
وما تدري نفس بأي أرض تموت
Time منذ 30 دقيقة Views 280
صاحب متجر يهدد الناس بسلاح ناري !
صاحب متجر يهدد الناس بسلاح ناري !
Time منذ 31 دقيقة Views 271
نهاية مؤلمة لشاب اثناء مطاردته
نهاية مؤلمة لشاب اثناء مطاردته
Time منذ 31 دقيقة Views 289