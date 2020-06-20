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أمريكا تجد بديلًا لمنظمة الصحة العالمية

Time منذ ساعة
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أمريكا تجد بديلًا لمنظمة الصحة العالمية

واشنطن (صدى):
أعلنت الولايات المتحدة توصلها إلى شركاء بديلين في مشروعات صحية عالمية، وذلك بعد انسحابها من منظمة الصحة العالمية باستثناء ما يتعلق بأنشطة مكافحة شلل الأطفال.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن الشهر الماضي أن بلاده ستنهي علاقتها بمنظمة الصحة العالمية، بسبب أسلوب معالجة المنظمة لجائحة كورونا، متهما إياها بأنها أصبحت دمية في يد الصين.

وتعتبر الولايات المتحدة أكبر جهة مانحة لمنظمة الصحة العالمية بشكل عام، إذ أسهمت بـ 400 مليون دولار في عام 2019، أي ما يقارب 15% من ميزانيتها.

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أحدث التعليقات

احمد
اعتقد ان الغرض من الحركه هي الشهره وصاارت . البنت شكلها من معارفه ومتفقين على هالحركه علشان إثارة القطيع والرأي العام ولفت الإنتباه لصاحب العربه .
احمد
استحوا على انفسكم .. وش هالاخبار اللي اليهود مايقولونها لبعض مهما إختلفوا بينهم
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎
الاصهب منشحن وملتهب .. وصار يقدح من راسه ولافكر بأحد ..
Aboshalabi
نشكر الدول التي لجأ اليها السوريون و العراقيين و اليمنين و الليبين ولم يكن لهم اي عمل ولم ياتوا برغبة الدول ولم تتطلب منهم الدول المستضيفة بالمغادرة او الترحيل و لم يقل لهم احد من شعبهم فكونا منهم،، بالرغم من اختلاف الدين و اللغة و العادات شكرا تركيا و المانيا و دول اروبا .

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