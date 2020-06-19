نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

الصحة العالمية: كورونا دخل مرحلة جديدة وخطيرة

Time منذ 41 دقيقة
Views 2096
Comment 1
الصحة العالمية: كورونا دخل مرحلة جديدة وخطيرة

وكالات (صدى):
كشفت منظمة الصحة العالمية، عن إحتمالية ارتفاع وتيرة جائحة فيروس كورونا المستجد في العالم، بعد رصد زيادة غير مسبوقة جديدة في حصيلة الإصابات بالوباء.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إنه تم تسجيل 150 ألف إصابة جديدة بالفيروس خلال يوم أمس الخميس، ما يمثل أكبر ارتفاع يومي منذ بداية الجائحة.

وأضاف أن قرابة نصف هذه الحالات الجديدة تعود إلى الأمريكيتين، مشيرا إلى رصد أعداد كبيرة من المصابين أيضا في جنوب آسيا والشرق الأوسط.

وأردف: "دخل العالم مرحلة جديدة وخطيرة.. يواصل الفيروس تفشيه بسرعة ولا يزال فتاكا، فيما لا يزال معظم الناس عرضة لخطره".

وسجلت عدد الحالات في العالم حتى الآن 8520761 إصابة مؤكدة بـ"كوفيد-19" على الأقل، بما في ذلك 454625 حالة وفاة و4186434 حالة شفاء.

Time واتساب

أحدث التعليقات

لست محرمه ولي رباً رحيم
الله يغني. عباده
لست محرمه ولي رباً رحيم
الله يغني. عباده
لست محرمه ولي رباً رحيم
الله يغني. عباده
ابن حزم
الله يرحمه
لست محرمه ولي رباً رحيم
الله يقويكم

أخر الأخبار

تعثرات مالية تحسم مصير لاعب إنتر ميلان وتُطيح ببرشلونة
تعثرات مالية تحسم مصير لاعب إنتر ميلان وتُطيح ببرشلونة
Time منذ دقيقة Views 1037
خطوات تقلل من خدش سيارتك
خطوات تقلل من خدش سيارتك
Time منذ 4 دقائق Views 1132
بالفيديو .. "العدل" توضح كيفية تبادل المذكرات عبر خدمة التقاضي الإلكتروني
بالفيديو .. "العدل" توضح كيفية تبادل المذكرات عبر خدمة التقاضي الإلكتروني
Time منذ 5 دقائق Views 1162
شاهد.. تسريب جديد يكشف تصميم هيونداي سانتا كروز بيك آب الجديدة
شاهد.. تسريب جديد يكشف تصميم هيونداي سانتا كروز بيك آب الجديدة
Time منذ 20 دقيقة Views 1194
«فيفبرو» يُطالب بإجازة شهر بين الموسمين
«فيفبرو» يُطالب بإجازة شهر بين الموسمين
Time منذ 20 دقيقة Views 1339
انضمام سيدات لأول مرة لعضوية مجلس غرفة الرياض
انضمام سيدات لأول مرة لعضوية مجلس غرفة الرياض
Time منذ 21 دقيقة Views 1374
النائب العام يأمر بالقبض على رجل عنف زوجته واحتجزها بالباحة
النائب العام يأمر بالقبض على رجل عنف زوجته واحتجزها بالباحة
Time منذ 27 دقيقة Views 1526
العثور على قاضي إيراني هارب مقتولاً في رومانيا
العثور على قاضي إيراني هارب مقتولاً في رومانيا
Time منذ 29 دقيقة Views 1557
عودة الأنشطة الترفيهية في المملكة ووضع دليل إرشادي للوقاية من «كورونا»
عودة الأنشطة الترفيهية في المملكة ووضع دليل إرشادي للوقاية من «كورونا»
Time منذ 32 دقيقة Views 1967
يورجن كلوب : كنت قلقًا من فكرة إلغاء الدوري
يورجن كلوب : كنت قلقًا من فكرة إلغاء الدوري
Time منذ 36 دقيقة Views 1405