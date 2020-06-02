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بالفيديو..شرطة أردوغان تتفنن في تعذيب " كردي " وتجرده من ملابسه

Time منذ 3 ساعات
Views 2686
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بالفيديو..شرطة أردوغان تتفنن في تعذيب " كردي " وتجرده من ملابسه

أنقرة (صدى):
وثق مقطع فيديو، وحشية النظام التركي في التعامل مع الأكراد، والتفنن في طرق القمع والتعذيب التي يمارسونها، ما يعكس تنامي الفاشية داخل حكومة أردوغان.

وأظهر المقطع لقطات لتعرض أحد الأكراد للتعذيب داخل مديرية الأمن بمدينة ديار بكر جنوب شرق تركيا.

ونشر المقطع أنصار الحركة القومية المتطرفة حلفاء أردوغان، والذي ظهر خلاله المواطن يتعرض للضرب والتعذيب بعد تجريده من ملابسه.

ويعكس المقطع الوجه الحقيقي للنظام التركي الذي طالما يتشدق بـ " حقوق الإنسان " التي لا يعلم عنها شيء، حيث تصاعدت العنصرية ضد الأقلية الكردية في تركيا السنوات الماضية تزامنا مع التضييق الذي تمارسه حكومة حزب العدالة والتنمية ضد الأكراد وانتهاك حقوقهم.

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أحدث التعليقات

احمد٩٩٩
السواق هندي والمصاب قريبي اهم شي سلامته والسياره كانت واقفه في المواقف اللي قدام الاسره مول بمحايل وفجأه دخلت عليهم ممكن السواق كان نايم وجت رجوله على دواسة البنزينالمهم في الاول والاخير هذا قضاء الله وقدره الحمدلله على كل حال
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يارب تشفي كل مريض
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يارب تشفي كل مريض
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
عند الله خير كثير
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
عند الله خير كثير

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