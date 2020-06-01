نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

العثور على مقبرة جماعية بتركيا قد تكون لـ " أكراد " اختفوا في ظروف غامضة

Time منذ ساعتين
Views 2281
Comment 1
العثور على مقبرة جماعية بتركيا قد تكون لـ " أكراد " اختفوا في ظروف غامضة

أنقرة (صدى):
أبلغ أحد الأتراك النيابة العامة، عن العثور على مقبرة جماعية تضم رفات نحو 40 شخصا، وسط ترجيحات أن تكون لمفقودين أكراد اختفوا في ظروف غامضة.

وأصدرت النيابة العامة قرارًا بسرية التحقيقات حول الواقعة، فيما قال رئيس جمعية حقوق الإنسان في ماردين، فوزي أدسيز، الذي منعته السلطات من الدخول لمكان المقبرة، إن "الهياكل العظمية قد تكون لضحايا حوادث الاختفاء القسري التي سجلت ضد مجهول في تسعينيات القرن الماضي".

وأشار إلى أنها قد تكون خاصة بملف قضية جهاز الاستخبارات ومكافحة الإرهاب التابع لقوات الجندرما، والتي فرضت حزامًا أمنيًا حول المنطقة، ومنعت دخول أي شخص.

يذكر أنه تم تشكيل كيان سري داخل جهاز الاستخبارات التركية في التسعينات بدعوى مكافحة حزب العمال الكردستاني المدرج من قبل أنقرة على قوائم الإرهاب، لكن هذا الكيان تجاوز صلاحياته القانونية ومارس قمعا واسعا على الأكراد في المنطقة.

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. الشرطة التركية تسحل شاب بعد يومين من إدانة عنف الشرطة الأمريكية

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابومحمد
موظوع سخيف الي كاتب الموظوع اش الفايده نشر مثل هذا الكلام الي رئيس التحرير اقول لك انت غير كفء للمنصب..
ابو عمار
طيب
ابو عمار
طيب
ابو عمار
اوكي
واحد منصف
ما شاء الله يقول طبق الانظمة والصور واضحة لاتوجد كمامات لاتوجد قفازات لاتوجد تباعد بل احضان وتقارب بين المدعوين اين العقوبات الصارمة والقوية اين الاعلام المصري عن هذه المصائب الكبيرة في وقت مصر في ذروة انتشار كرونا

أخر الأخبار

بائعات الهوى يلجأن لطرق عمل جديدة بسبب الحجر الصحي
بائعات الهوى يلجأن لطرق عمل جديدة بسبب الحجر الصحي
Time منذ ثانيتين Views 0
جستنيه: النصر تفاوض مع المولد من " تحت الطاولة "
جستنيه: النصر تفاوض مع المولد من " تحت الطاولة "
Time منذ 20 دقيقة Views 1358
بالفيديو..نصائح طارق الحبيب لرجال الأمن لتجاوز الرواسب النفسية لكورونا
بالفيديو..نصائح طارق الحبيب لرجال الأمن لتجاوز الرواسب النفسية لكورونا
Time منذ 58 دقيقة Views 1594
إصابات البرازيل تتخطى النصف مليون
إصابات البرازيل تتخطى النصف مليون
Time منذ ساعة Views 1648
" كورونا " وراء وفاة حفيد الملكة فيكتوريا منذ قرن
" كورونا " وراء وفاة حفيد الملكة فيكتوريا منذ قرن
Time منذ ساعة Views 507
ترامب يحتمي داخل " قبو " بعد التظاهرات أمام البيت الأبيض
ترامب يحتمي داخل " قبو " بعد التظاهرات أمام البيت الأبيض
Time منذ ساعتين Views 2676
زوج شقيقة محمد رمضان يقضي الساعات الأولى بعد زفافه في قسم الشرطة
زوج شقيقة محمد رمضان يقضي الساعات الأولى بعد زفافه في قسم الشرطة
Time منذ ساعتين Views 2819
العثور على مقبرة جماعية بتركيا قد تكون لـ " أكراد " اختفوا في ظروف غامضة
العثور على مقبرة جماعية بتركيا قد تكون لـ " أكراد " اختفوا في ظروف غامضة
Time منذ ساعتين Views 2281
عبدالفتاح عسيري يرفض 3 ملايين ريال لتمديد عقده
عبدالفتاح عسيري يرفض 3 ملايين ريال لتمديد عقده
Time منذ 3 ساعات Views 3364
إعفاء 3 أشخاص من مناصبهم بسبب خطأ لغوي فادح
إعفاء 3 أشخاص من مناصبهم بسبب خطأ لغوي فادح
Time منذ 3 ساعات Views 2980