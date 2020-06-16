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فرحة نيوزيلندا بالقضاء على " كورونا " لم تتم

Time منذ 31 دقيقة
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فرحة نيوزيلندا بالقضاء على " كورونا " لم تتم

ويلينغتون (صدى):
أعلنت نيوزيلندا، اليوم الثلاثاء، تسجيل حالتين جديدتين للإصابة بفيروس كورونا المستجد قادمتين من المملكة المتحدة، وذلك بعد 24 يوما دون اكتشاف أي حالات جديدة في البلاد.

وكانت نيوزيلندا قد رفعت جميع القيود الاجتماعية والاقتصادية باستثناء الضوابط على الحدود الأسبوع الماضي، بعد أن أعلنت أنه ليس لديها أي حالات جديدة.

وحذرت رئيسة الوزراء، جاسيندا أرديرن، في وقت سابق من احتمال ظهور حالات جديدة في المستقبل مع عودة النيوزيلنديين إلى البلاد، وتم السماح لبعض الأشخاص الأخرين بالقدوم إلى البلاد بمقتضى شروط خاصة.

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أحدث التعليقات

عزيز
يا فرحة ما تمت .اللهم ارفع عنا البلاء والوباء وعافي كل مبتلي و اشفي كل مريض وارحم كل متوفي يارب
عابر
اوك الله يكفينا الشر
عابر
اللهم ارزقنا حسن الخاتمة
عابر
طيب
عابر
طيب

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