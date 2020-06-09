رئيسة حكومة نيوزيلندا ترقص فرحًا بعد خلو بلادها من الوباء

ويلينغتون (صدى):
تحتفل نيوزيلندا بخلوها من وباء كورونا المستجد، إذ تستعد لرفع كل القيود والإجراءات التي كان معمولا بها في البلاد.
ولن تكون هناك ضرورة للتباعد الاجتماعي في نيوزيلندا، وسترفع القيود عن التجمعات العامة، ولكن حدود البلاد ستظل مغلقة.
ولم تبلغ نيوزيلندا عن وقوع أية إصابات جديدة بمرض كوفيد-19 منذ أكثر من أسبوعين.
وقالت رئيسة الحكومة جاسيندا آرديرن إنها "رقصت فرحا" عندما أحيطت علما بعدم وجود أي حالات إصابة في البلاد.
يذكر أن نيوزيلندا طبقت نظام الإغلاق التام منذ 25 مارس، وأدخلت نظاما للإنذار مكونا من أربع مراحل، أقصاها المرحلة الرابعة التي اعتمدتها البلاد فورا إذ أغلقت المصالح والمدارس وأمرت الناس بالتزام مساكنهم.