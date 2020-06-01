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الهيل: قطر أصبحت عين عذاري تسقي البعيد وتترك القريب

Time منذ ساعة
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الهيل: قطر أصبحت عين عذاري تسقي البعيد وتترك القريب

ماجد القزيز (صدى):
سخر المعارض القطري خالد الهيل، من سياسة " الحمدين " في دعم الأعداء وإهماله للشعب.

وقال الهيل: " بشرنا تميم وين وصل العز والخير؟ فتحت الشبك لشعبك؟ طلعت الغارمين؟ حاسبت المفسدين؟ حليت موضوع كورونا؟ " .

وتابع الهيل تساؤلاته للأمير المدلل تميم بن حمد، قائلا: " فهمنا وين العز والخير؟ انشق الكثير من الأسرة الحاكمة وهرب العديد من أبناء قطر وأصبحوا لاجئين في الخارج، قطر أصبحت عين عذاري تسقي البعيد وتترك القريب " .

وفي سياق منفصل، علق الهيل على إنكار النظام القطري للتسريبات التي تورط فيها الأمير القطري السابق حمد بن خليفة، قائلا: " إذا كان النظام القطري ينكر التسريبات الجديدة انصحهم برفع دعوى قضائيه علي واقسم بالله سيثبت صحه التسجيلات وعندما سيتم اعتمادها وتوثيقها رسميا واستخدامها كادله جنائية، عن الكلام القاضي اللي يبغي ينكر المحاكم موجودة " .

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أحدث التعليقات

ابو عمار
الله يرحمهم جميعا و يغفر لهم
د محمد ماجد بخش
ليس بعد نشرة اليابان الساخنة جدا تشكيك في أبحاثي ولا بنسبة 0.0% ولن يكون أبد الآباد وأمد الآماد
ابو عمار
سلامات
ابو عمار
لا حول ولا قوة الا بالله
ابو عمار
لو العقاب قاسي مثل سحب السياره والسجن على الاقل سنه ودفع المخالفه لرتدع المجانين

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