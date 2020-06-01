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تسريب خطير لأمير قطر السابق: الديمقراطيون في أمريكا سيؤذون السعودية وسنستعين بهم!

Time منذ 36 دقيقة
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تسريب خطير لأمير قطر السابق: الديمقراطيون في أمريكا سيؤذون السعودية وسنستعين بهم!

ماجد القزيز (صدى):
كشف تسريب خطير لأمير قطر السابق "حمد بن خليفة آل ثاني " عن سياسة قطر الخبيثة في الإستعانة بخصوم المملكة ضدها والإستعداء عليها .

وخلال الفيديو المسرب يظهر صوت الأمير السابق وهو يؤكد أن الديمقراطيين يسعون لإلحاق الأذى بالمملكة والنيل منها وهو ما يجعل النظام القطري يعول عليهم كثيراً .

ويؤكد المحللون على تعاون قطري مع الديمقراطيين في الولايات المتحدة خال الفترة الحالية ليس دعماً لهم أمام الجمهوريين وإنماً كرهاً في المملكة .

وطالب المحللون الولايات المتحدة بالتحقيق مع الشركات القطرية التي تعمل تحت غطاء "العلاقات العامة " في محاولة لتشويه دور الجمهوريين وجذب الأصوات للديمقراطيين لضمان مساندتهم في سياستهم العدائية ودعمهم للإرهاب مستقبلاً .

وبخلاف هذا ، فإن محاولات قطر تؤكد تدخلها في الإنتخابات ومحاولتها الدؤوبه للتحكم بالشارع السياسي على حسب المسرح المطلوب كل يوم .

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أحدث التعليقات

ناصر
السؤال هل سيجرء احد من الحكام ورؤساء الدول يطالبون ترمب بالتنحي انصياعاً لرغبة المحتجين؟ كما كانوا يقولون .
اللهو البرئ
وش حاده على تربيتها..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
جزاك الله خير الجزاء يا شيخ
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب

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