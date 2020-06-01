تسريب خطير لأمير قطر السابق: الديمقراطيون في أمريكا سيؤذون السعودية وسنستعين بهم!

ماجد القزيز (صدى):
كشف تسريب خطير لأمير قطر السابق "حمد بن خليفة آل ثاني " عن سياسة قطر الخبيثة في الإستعانة بخصوم المملكة ضدها والإستعداء عليها .
وخلال الفيديو المسرب يظهر صوت الأمير السابق وهو يؤكد أن الديمقراطيين يسعون لإلحاق الأذى بالمملكة والنيل منها وهو ما يجعل النظام القطري يعول عليهم كثيراً .
ويؤكد المحللون على تعاون قطري مع الديمقراطيين في الولايات المتحدة خال الفترة الحالية ليس دعماً لهم أمام الجمهوريين وإنماً كرهاً في المملكة .
وطالب المحللون الولايات المتحدة بالتحقيق مع الشركات القطرية التي تعمل تحت غطاء "العلاقات العامة " في محاولة لتشويه دور الجمهوريين وجذب الأصوات للديمقراطيين لضمان مساندتهم في سياستهم العدائية ودعمهم للإرهاب مستقبلاً .
وبخلاف هذا ، فإن محاولات قطر تؤكد تدخلها في الإنتخابات ومحاولتها الدؤوبه للتحكم بالشارع السياسي على حسب المسرح المطلوب كل يوم .