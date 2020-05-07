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بالفيديو..سبب إنساني وراء ذهاب الأمير نايف بنفسه لعيادة طبيبته

Time منذ 3 ساعات
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بالفيديو..سبب إنساني وراء ذهاب الأمير نايف بنفسه لعيادة طبيبته

الرياض (صدى):
روت البروفسورة سلوى الهزاع الاستشارية في أمراض وجراحة العيون، عن واقعة زيارة الأمير نايف لها في عيادتها الخاصة.

وقالت الهزاع خلال برنامج " الليوان " : " بعد معالجتي للملك فهد، تعرفت على الكثير من العائلة المالكة، أصبحت طبيبتهم في أي شيء يخص العيون " .

وأضافت: " كلمني قصر الأمير نايف لتحديد موعد الكشف، فقلت ما عندي مانع أول ما يطلع من قصره أعطوني خبر وسأكون هناك قبله " ،مشيرة إلى وجود مرضى وناس بسيطة بالعيادة وقتها ولم ترد أن تقصر معهم، قائلة: " لا يمكن أن أحرم شخص من الكشف " .

وتابعت: " أبلغوني بأن الحرس الملكي جاء في العيادة، سألوني عن الغرفة اللي بيتم فيها فحص الأمير نايف، قلت لا لا في المستشفى، أنتم غلطانين أنا بجيكم " .

وأوضحت أن الأمير نايف رحمه الله، قال: "لا أكلف على الدكتورة سلوى طالما هي في العيادة أنا أجي عندها، وأنا ما أريد أن أحرم أحد من فحصه" ،مشيرة إلى أن هذا الموقف دليل على أن حكومتنا الرشيدة تقدر المواطن.

 

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أحدث التعليقات

واحد منصف
الله يحفظ بلادنا نعم الوضع الاقتصادي جيد الله يبارك في بلادنا لكن بعض المرجفين يخوفون الناس ويضيقون عليهم وضعنا الاقتصادي قوي ولن يتاثر احد بسوء
ابو عمار
وليه وزارة العمل تمنحهم الماده القهريه لكي يستغلها ضعفاء النفوس من اصحاب الشركات ضد الموظف السعودي . فالمفروض لا تمنح الوزاره اي ماده تستطيع اي شركه مهما كانت ان تتخلص من اي سعودي .
واحد منصف
هكذا يتاثر الناس بالمسلسلات الله المستعان
مطر الاسود
ما ادري ايش يهمكم مشروع نيوم قناة الجريرة القطرية ويشلكم شغل مشروع على ارضنا وتمويله من دولتنا وسيخدم وطنا واهلنا فما شأنكم انتم ولماذا انتم مهتمين لهذه الدرجة اهتمو بشئونكم في بلدانكم واذا طلبنا مساعدة منكم لا تقدموها مالت عليكم وعلى كل ما تمثلونه
نبيل
طيب ايش تبغنا نسويلك اذا كان سفارتكم رافضينكم و بلدكم طلبين عليكم رسوم السفر ومصاريف الحجر الصحي يعني انتم وسفارتكم تتصرفون مع بعض لكن انك تهدد وتتوعد بالمظاهرات تحمل نتيجة كلامك وبلاش جعجعه مالها داعي ياباشاء

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