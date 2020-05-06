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الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. سلوى الهزاع تروي قصة فحصها للملك فهد كأول امرأة تدخل القصور الملكية

Time منذ 3 ساعات
Views 4405
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بالفيديو.. سلوى الهزاع تروي قصة فحصها للملك فهد كأول امرأة تدخل القصور الملكية

عادل الحربي (صدى):
روت البروفسورة سلوى الهزاع عضوة مجلس الشورى سابقاً، الاستشارية في أمراض وجراحة العيون، قصة فحصها لعيون الملك فهد رحمه الله، قبل 21 عامًا.

وقالت الهزاع خلال لقاءها ببرنامج " الليوان " : " كنت نايمة وجاتني مكالمة بأني سأفحص أحد كبار الشخصيات، سافرت إلى جدة، عام 1999م، دخلت القصر واكتشفت فيما بعد أن المريض هو الملك فهد رحمة الله عليه " .

وأضافت: " لم أستوعب أنني أمام الملك، الأحداث جاءت سريعة، وأكملت الفحص، وفيما بعد جاني الطبيب المسؤول عن الملك، قال لي هذه أول مرة أشوف سيدة من أي جنسية داخلة القصر " .

وأكدت أن كونها أول طبيبة امرأة تدخل القصور الملكية كان مسؤولية كبيرة على عاتقها، موضحة أنه منذ ذلك الوقت، وهي طبيبته الخاصة وحتى عام 2005.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
ليش الإهانه ، اذا مالك شغل باالعامل ، سغره لبلاده بكرامته .. الدين المعامله ..
ابو محمد 😎
ليش الإهانه ، اذا مالك شغل باالعامل ، سغره لبلاده بكرامته .. الدين المعامله ..
ابو محمد 😎
ليش الإهانه ، اذا مالك شغل باالعامل ، سغره لبلاده بكرامته .. الدين المعامله ..
عدو الخونة
عقبى مانشوف النعال تعتلي راس السراج والغرياني حرام فيهم يعلقون على بيمات الكرينات ماهم كفو غير الضرب بالنعال على رؤسهم الى الموت
ابو محمد 😎
الله يرحمه برحمته الواسعه ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان .. آمين ..

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