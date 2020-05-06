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الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. لحظة انفجار مروع في الدوحة وتبادل لإطلاق النار

Time منذ ساعة
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شاهد.. لحظة انفجار مروع في الدوحة وتبادل لإطلاق النار

ماجد القزيز (صدى):
أشارت أنباء وقوع انفجار في قطر، اليوم الأربعاء؛ حيث وثق فيديو لحظة وقوع انفجار مروع وقع في وسط الدوحة في قطر.

وانتشر الفيديو الذي أظهر دخان كثيف يتصاعد إثر انفجار في الدوحة، عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، فيما لم يتسنى لـ«صدى»، التأكد حتى الأن من صحة الفيديو، على الرغم من انتشار فيديوهات مختلفة لمواطنين من قطر خلال الأيام الماضية تؤكد اشتعال الأوضاع بين أفراد الأسرة الحاكمة.

وشهدت الدوحة تبادل لإطلاق النار بالقرب من الديوان في الكورنيش، مع استمرار للاعتقالات العشوائية.

وكانت وسائل إعلام تركية أكدت وقوع انقلاب في قطر يقوده حمد بن جاسم ضد الأمير تميم بن حمد، فيما مازالت الأوضاع بينهما مشتعلة.

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أحدث التعليقات

احمد
هذا الطبيب لازم يتعاقب.. يعني لو مصاب حقيقي بتروح بالدكتور تشعشع فيه وتعلم بهذي الطريقه الوقحه..
ابوبدر
العقوبة وان عاقب واحد. طيب والثاني والثالث والرابع وغيره وغيره... الين متى؟ طيب ماهو الحل موجود. الحل في متناول اليد. الحل لدى الله يحفظهم رجال الامن بوزارة الداخلية. الحل امنع اقتناء السلاح وخلصنا من هذي الاعمال الشيطانية والاجرامية. اول كنا نشوف واحد يستعرض بسلاحه الحين صرنا نشوف تشكيلات وبسياراتهم طايرين بين القرى يرهبون الناس باسلحتهم.
أبو هشام
انا لله وانا إليه راجعون ... رحمه الله وادخلهفسيح جناته ... وصبر اهله وذويه ...
ابو محمد 😎
ربنا يريد بنا خير ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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