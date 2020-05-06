شاهد.. لحظة انفجار مروع في الدوحة وتبادل لإطلاق النار

ماجد القزيز (صدى):

أشارت أنباء وقوع انفجار في قطر، اليوم الأربعاء؛ حيث وثق فيديو لحظة وقوع انفجار مروع وقع في وسط الدوحة في قطر.

وانتشر الفيديو الذي أظهر دخان كثيف يتصاعد إثر انفجار في الدوحة، عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، فيما لم يتسنى لـ«صدى»، التأكد حتى الأن من صحة الفيديو، على الرغم من انتشار فيديوهات مختلفة لمواطنين من قطر خلال الأيام الماضية تؤكد اشتعال الأوضاع بين أفراد الأسرة الحاكمة.

وشهدت الدوحة تبادل لإطلاق النار بالقرب من الديوان في الكورنيش، مع استمرار للاعتقالات العشوائية.

وكانت وسائل إعلام تركية أكدت وقوع انقلاب في قطر يقوده حمد بن جاسم ضد الأمير تميم بن حمد، فيما مازالت الأوضاع بينهما مشتعلة.

اقرأ أيضا: