" حلاق الوكرة " يثير السخرية

نايف السالم (صدى):

أثارت صورة وزير خارجية قطر السابق، حمد بن جاسم، أثناء قيامه بحلاقة شعر ابنه، سخرية واسعة.

وظهر حمد بن جاسم وهو يحلق شعر ابنه أثناء وجودهما في العزل المنزلي، ليطلق عليه لقب " حلاق الوكرة " ،إشارة إلى الإنقلاب الذي يقوده عراب الخراب.

وكان شقيق أمير قطر جوعان بن حمد، قد أكد في وقت سابق، على حدوث محاولة الانقلاب، في الوقت الذي انتشرت فيه مقاطع فيديو لإطلاق نار بين 3 قوات أجنبية في الوكرة.

كما فجر السفير الروسي السابق لدى قطر فلاديمير تيتورينكو مفاجأة بشأن اتصالات حمد بن جاسم معه، كاشفا النقاب عن خفايا جديدة حول توجهات قطر، قائلا: " حمد بن جاسم كان يتواصل مع موسكو عن طريقي، وقد تحول من شريك لغول " .

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