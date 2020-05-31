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تركي آل الشيخ يكشف حقيقة شراءه نادٍ مصري جديد بعد تجدُّد خلافاته مع الأهلي

Time منذ 9 دقائق
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تركي آل الشيخ يكشف حقيقة شراءه نادٍ مصري جديد بعد تجدُّد خلافاته مع الأهلي

نواف السالم (صدى):
نفى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، صحة ما تردد في الوسط الرياضي بمصر عن شرائه لفريق مصري جديد.

وترددت خلال الساعات الماضية، أنباء تُفيد باعتزام تركي آل الشيخ شراء ناد مصري جديد، بعد الخلافات التي تجددت بينه وبين إدارة النادي الأهلي المصري.

وكان " آل الشيخ " قد اشترى نادي الأسيوطي المصري بعد حدوث خلافات بينه وبين محمود الخطيب رئيس الأهلي قبل عامين، وغيّر اسمه ليُصبح "بيراميدز " ودعم صفوفه بلاعبين أقوياء لينافس في الدوري المصري، وبالفعل تمكن من الفوز بالمركز الثالث خلال الموسم الماضي والمشاركة في الكونفيدرالية الأفريقية.

وشهدت الشهور الماضية، رجوع المياه لمجاريها بين تركي آل الشيخ وإدارة الأهلي المصري، إلا أن الخلافات دبّت مرة أخرى بينهما عندما صرّح بأن إدارة الأهلي لا تريد مصلحة النادي وتقوم بقطع الأرزاق، وحدثت مشادة بينه وبين عضو إدارة الأهلي محمد سراج الدين.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
علامها مزقومة هااللون .. زقمها فيه خلاااف ...؟؟ ... لاتكون مصابه بمرض الكعال ...!!؟؟
الملل
وافاد بان مهاجم. اللجنه
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
بساطه واناقه
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
فنانه ام قبعة جنوبيه. تغدين نعيد عليها
د محمد ماجد بخش
أفضل العودة فقط للأرقام في التمثيل الإلكتروني حاليا ومؤقتا وبسرعة في مناهج التدريس إدراكا للوقت ووقف تدىيس الجهل ولنسبق فيرنا ويكون قرارنا ت أريخي لكن زامر الحي لايطرب

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