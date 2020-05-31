رسالة نارية من تركي آل الشيخ للأهلي المصري

وكالات (صدى):
وجه المستشار تركي آل الشيخ رسالة نارية ضد مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب.
وشهدت الساعات الماضية أزمة جديدة بين آل الشيخ ومجلس الأهلي، حيث قال في رسالة جديدة: " ياسبحان الله ... حسام عاشور وعبدالله السعيد واحمد فتحي وعماد متعب ومؤمن زكريا كلهم الي غلط وأنتو الصح؟! الظلم ظلمات يوم القيامة ".
وأضاف :"عاشور لوحده بطولاته وتاريخه كفايه ... الوفاء والاحترام والخوف على أكل عيش الناس وعلاج الناس من غير مصالح بقى في الزمن ده شوو ! عجبي".
وكانت إدارة الأهلي عرضت على حسام عاشور ماتش اعتزال الأمر الذي استنكره اللاعب صاحب الـ 34 عامًا.
وبدأت الأزمة عقب تصريحات آل الشيخ ضد مجلس إدارة الأهلي، والتي قال فيها: " إذا كان القرار بيد إدارة مش عاوزه مصلحة النادي، وبيعطلو أي حاجة تصب في مصلحة النادي، وصبرت عليها كتير، بس واضح إنهم مش هيتغيرو في حاجة، الحمدالله عندي نادي في أوروبا، والباب إللي يجيلك منه الريح سده واستريح، لغاية مايجي رجال يقدروا الرجال".
وجه المستشار تركي آل الشيخ رسالة نارية ضد مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب.
وشهدت الساعات الماضية أزمة جديدة بين آل الشيخ ومجلس الأهلي، حيث قال في رسالة جديدة: " ياسبحان الله ... حسام عاشور وعبدالله السعيد واحمد فتحي وعماد متعب ومؤمن زكريا كلهم الي غلط وأنتو الصح؟! الظلم ظلمات يوم القيامة ".
وأضاف :"عاشور لوحده بطولاته وتاريخه كفايه ... الوفاء والاحترام والخوف على أكل عيش الناس وعلاج الناس من غير مصالح بقى في الزمن ده شوو ! عجبي".
وكانت إدارة الأهلي عرضت على حسام عاشور ماتش اعتزال الأمر الذي استنكره اللاعب صاحب الـ 34 عامًا.
وبدأت الأزمة عقب تصريحات آل الشيخ ضد مجلس إدارة الأهلي، والتي قال فيها: " إذا كان القرار بيد إدارة مش عاوزه مصلحة النادي، وبيعطلو أي حاجة تصب في مصلحة النادي، وصبرت عليها كتير، بس واضح إنهم مش هيتغيرو في حاجة، الحمدالله عندي نادي في أوروبا، والباب إللي يجيلك منه الريح سده واستريح، لغاية مايجي رجال يقدروا الرجال".
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