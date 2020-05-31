نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

رسالة نارية من تركي آل الشيخ للأهلي المصري

Time منذ ساعتين
Views 2604
Comment 2
رسالة نارية من تركي آل الشيخ للأهلي المصري

وكالات (صدى):
وجه المستشار تركي آل الشيخ رسالة نارية ضد مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب.

وشهدت الساعات الماضية أزمة جديدة بين آل الشيخ ومجلس الأهلي، حيث قال في رسالة جديدة: " ياسبحان الله ... حسام عاشور وعبدالله السعيد واحمد فتحي وعماد متعب ومؤمن زكريا كلهم الي غلط وأنتو الصح؟! الظلم ظلمات يوم القيامة ".

وأضاف :"عاشور لوحده بطولاته وتاريخه كفايه ... الوفاء والاحترام والخوف على أكل عيش الناس وعلاج الناس من غير مصالح بقى في الزمن ده شوو ! عجبي".

وكانت إدارة الأهلي عرضت على حسام عاشور ماتش اعتزال الأمر الذي استنكره اللاعب صاحب الـ 34 عامًا.

وبدأت الأزمة عقب تصريحات آل الشيخ ضد مجلس إدارة الأهلي، والتي قال فيها: " إذا كان القرار بيد إدارة مش عاوزه مصلحة النادي، وبيعطلو أي حاجة تصب في مصلحة النادي، وصبرت عليها كتير، بس واضح إنهم مش هيتغيرو في حاجة، الحمدالله عندي نادي في أوروبا، والباب إللي يجيلك منه الريح سده واستريح، لغاية مايجي رجال يقدروا الرجال".

وجه المستشار تركي آل الشيخ رسالة نارية ضد مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب.

وشهدت الساعات الماضية أزمة جديدة بين آل الشيخ ومجلس الأهلي، حيث قال في رسالة جديدة: " ياسبحان الله ... حسام عاشور وعبدالله السعيد واحمد فتحي وعماد متعب ومؤمن زكريا كلهم الي غلط وأنتو الصح؟! الظلم ظلمات يوم القيامة ".

وأضاف :"عاشور لوحده بطولاته وتاريخه كفايه ... الوفاء والاحترام والخوف على أكل عيش الناس وعلاج الناس من غير مصالح بقى في الزمن ده شوو ! عجبي".

وكانت إدارة الأهلي عرضت على حسام عاشور ماتش اعتزال الأمر الذي استنكره اللاعب صاحب الـ 34 عامًا.

وبدأت الأزمة عقب تصريحات آل الشيخ ضد مجلس إدارة الأهلي، والتي قال فيها: " إذا كان القرار بيد إدارة مش عاوزه مصلحة النادي، وبيعطلو أي حاجة تصب في مصلحة النادي، وصبرت عليها كتير، بس واضح إنهم مش هيتغيرو في حاجة، الحمدالله عندي نادي في أوروبا، والباب إللي يجيلك منه الريح سده واستريح، لغاية مايجي رجال يقدروا الرجال".

اقرأ أيضًا:

«آل الشيخ» يوجه رسالة غاضبة لإدارة الأهلي المصري: «بيعطلوا أي حاجة في مصلحة النادي»

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو عمار
حسبي الله عليه
الملل
موضوع مكرر مكرر بس من باب العدل ان نقرأ رد نادي الاهلي بالامس ال الشيخ يبوس محمود خطيب يعني هو اللي حاشر خشمه معهم
ابو عمار
حسبي الله عليه
سعد الغامدي
سبحان الله كمية عنصريه ناس تدخل بس تسب وهي ما فتحت حتى المقطع الرجل ماسب ولا تهكم ولم يثير الرعب مثل ما قال الصحفي الفاضل الرجل قال تطلع من بيتها بفرض الخروج فقط ماهي خارجه لظروره ما هو عارف وش يبغى اصلآ
ابو عمار
ما ذكره الفلسطيني حقيقة علاقة اوردغان باسرائيل ولم يقدم لفلسطين شي يذكر

أخر الأخبار

فلسطيني يصدم أحد أبواق أردوغان: تركيا لم تقدم لنا سوى المساعدة في الإنقسام
فلسطيني يصدم أحد أبواق أردوغان: تركيا لم تقدم لنا سوى المساعدة في الإنقسام
Time منذ 21 دقيقة Views 1306
الإجراءات المطبقة على ركاب الحافلات منها: ترك الصف الأول من المقاعد فارغًا
الإجراءات المطبقة على ركاب الحافلات منها: ترك الصف الأول من المقاعد فارغًا
Time منذ 41 دقيقة Views 1467
مشاهد من رحاب المسجد النبوي أثناء صلاة الفجر
مشاهد من رحاب المسجد النبوي أثناء صلاة الفجر
Time منذ ساعة Views 2947
مولود يعود للحياة قبل دفنه بدقائق
مولود يعود للحياة قبل دفنه بدقائق
Time منذ ساعة Views 822
رسالة نارية من تركي آل الشيخ للأهلي المصري
رسالة نارية من تركي آل الشيخ للأهلي المصري
Time منذ ساعتين Views 2604
بالصور..فتح أبواب ساحات المسجد النبوي لاستقبال المصلين لصلاة الفجر
بالصور..فتح أبواب ساحات المسجد النبوي لاستقبال المصلين لصلاة الفجر
Time منذ 3 ساعات Views 2908
بالفيديو..مطالب بضبط سيدة تهكمت على رجال الحرس الوطني: " يتميلحون "
بالفيديو..مطالب بضبط سيدة تهكمت على رجال الحرس الوطني: " يتميلحون "
Time منذ 3 ساعات Views 6062
تغريم رئيس وزراء رومانيا لظهوره بدون كمامة
تغريم رئيس وزراء رومانيا لظهوره بدون كمامة
Time منذ 3 ساعات Views 1918
بالفيديو..مقيمة بمصر تلقن ريم الشمري درسًا بعد إساءتها للوافدين
بالفيديو..مقيمة بمصر تلقن ريم الشمري درسًا بعد إساءتها للوافدين
Time منذ 3 ساعات Views 2512
توضيح من وزير التعليم بشأن عودة العمل في المدارس الثانوية
توضيح من وزير التعليم بشأن عودة العمل في المدارس الثانوية
Time منذ 4 ساعات Views 4852