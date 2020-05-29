«آل الشيخ» يوجه رسالة غاضبة لإدارة الأهلي المصري: «بيعطلوا أي حاجة في مصلحة النادي»

ماجد محمد (صدى):
وجه المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه ومالك نادي ألميريا الإسباني رسالة غاضبة لإدارة "الأهلي " المصري .
وقال "آل الشيخ " في حسابه الرسمي على "تويتر " : إذا كان القرار بيد إدارة مش عاوزة مصلحة النادي وبيعطلوا أي حاجة تصب في مصلحة النادي ... وصبرت عليها كتير بس واضح إنهم مش حيتغيروا في حاجة .
وتابع : الحمدالله عندي ناد في أوروبا ! ...والباب إلي يجيلك منه الريح سده واستريح ... لغاية مايجي رجال يقدروا الرجال .
وكشفت مصادر عن تجدد الخلاف بين "آل الشيخ " ورئيس الأهلي المصري " محمود الخطيب " بسبب عدم تعاون الأخير ومجلس إدارة النادي في الصفقات الجديدة التي سعى إليها "آل الشيخ " وقرر تحمل جزء من نفقاتها لدعم صفوف الفريق .