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تأجيل طرح الإعلان الخاص بوزارة البيئة والمياه والزراعة

Time منذ 33 دقيقة
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تأجيل طرح الإعلان الخاص بوزارة البيئة والمياه والزراعة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن تأجيل طرح الإعلان الخاص بالوظائف التي أعلنت عنها في وقت سابق وهي 453 وظيفة شاغرة للسعوديين (رجال)، للعمل بديوان الوزارة في مناطق المملكة المختلفة، وذلك لشغلها بنظام الوظائف المؤقتة.

وكانت الوزارة، قد قالت أن الوظائف الشاغرة تشمل طبيب بيطري، ومساعد بيطري، وأخصائي بيطري، وخبير بيطري وثروة حيوانية، وباحث ثروة حيوانية، وأخصائي معلومات حيوية، وباحث بيئي، وفني إنتاج حيواني، وأخصائي إحصاء، وخبير تغذية حيوان، وأخصائي مختبر، وسيتم التقديم عليها بداية من تاريخ 10 / 10 / 1441هـ الموافق 2 /6/ 2020م لمدة 10 أيام على موقع الوزارة الإلكتروني من هنــــــــــا.

وأشارت إلى أنه يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحسن السيرة السلوك، وألا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون مفصول من الخدمة بالدولة، وتتوفر لديه معادلة المؤهل من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة العربية السعودية وكذلك اختبار القدرة المعرفية للمتقدمين.

وأوضحت أنه ستتم مطابقة بيانات المرشحين من خلال إجراء المقابلة الشخصية وفي حال اختلاف البيانات أو عدم صحتها، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية أو أن يكون المتقدم للوظائف غير مطابق للشروط الوظيفية، سيتم استبعاد المرشح، موضحة أن الترشح النهائي سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية؛ لافتة إلى أنها ستقوم بإعلان المرشحين عبر موقعها الإلكتروني.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
المسوي يستاهل الإهانة والترحيل .. .. يروح لبلاده ويسوي هناك ، لا يبلى المسلمين بأذاه ..
السامر
الحقيقة ان المصاريه غير نظيفين كبيرهم وصغيرهم متعلمهم وجاهلهم رضي من رضي وزعل من زعل
ابو محمد 😎
صراصير تصرصر ماادري ويش يبون .. .. من كل بيّارة يطلعون .. ( يكرم القاريء ) ..
اللهو البرئ
يعني انها زهرانية..ي طلوع الشمس (عندما يغيب المساء..)
ابو محمد 😎
اعقب باالفاسد المفسد .. .. تكفون امسكوه وقصوا خشمه ويده .. عقاباً له وعبرة لغيره ممن تسول له نفسه .. .. هذا جزاه ، اللي ينشر المرض للمسلمين بيده وخشمه ..

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