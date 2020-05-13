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"البيئة" تعلن عن توفر 453 وظيفة شاغرة للرجال بنظام الوظائف المؤقتة

Time منذ 20 ساعة
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"البيئة" تعلن عن توفر 453 وظيفة شاغرة للرجال بنظام الوظائف المؤقتة

محمد السعران (صدى):
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن توفر 453 وظيفة شاغرة للسعوديين (رجال)، للعمل بديوان الوزارة في مناطق المملكة المختلفة، وذلك لشغلها بنظام الوظائف المؤقتة.

وأوضحت الوزارة أن الوظائف الشاغرة تشمل طبيب بيطري، ومساعد بيطري، وأخصائي بيطري، وخبير بيطري وثروة حيوانية، وباحث ثروة حيوانية، وأخصائي معلومات حيوية، وباحث بيئي، وفني إنتاج حيواني، وأخصائي إحصاء، وخبير تغذية حيوان، وأخصائي مختبر، وسيتم التقديم عليها بداية من تاريخ 10/10/1441هـ الموافق 2/6/2020م لمدة 10 أيام على موقع الوزارة الإلكتروني: هنا.

وكشفت الوزارة، عن الشروط والضوابط الواجب توافرها لشغل هذه الوظائف مبينة أنه يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحسن السيرة السلوك، وألا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون مفصول من الخدمة بالدولة، وتتوفر لديه معادلة المؤهل من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة العربية السعودية وكذلك اختبار القدرة المعرفية للمتقدمين.

وأشارت الوزارة، إلى أنه ستتم مطابقة بيانات المرشحين من خلال إجراء المقابلة الشخصية وفي حال اختلاف البيانات أو عدم صحتها، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية أو أن يكون المتقدم للوظائف غير مطابق للشروط الوظيفية، سيتم استبعاد المرشح، موضحة أن الترشح النهائي سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية.

ودعت الوزارة الراغبين من المواطنين والمواطنات ممن تنطبق عليهم الشروط والمؤهلات إلى التقدم على الوظائف المشار إليها، منوهة بأنها ستقوم بإعلان المرشحين عبر موقعها الإلكتروني، لذلك فإنها تؤكد على ضرورة متابعة الأسماء التي سيتم دعوتها من خلال بوابتها الإلكترونية.

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أحدث التعليقات

بثينه هوساوي
بارك الله فيك يا ورد... دعوه الي المجاهده.. جعلها الله في ميزان حسناتك🌹
abdul
وقديما قالوا : في الكورَنة يلومون الناسُ صِينا *** وجحافل الصين متواجدون بيننا .
ابو عمار
Uncivilized people
ابو عمار
يستاهل الغرامه
ابو عمار
اوكي

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