هيئة تقويم التعليم: الاختبار التجريبي مصمم بنفس طريقة الاختبار الفعلي

الرياض (صدى):
ذكرت هيئة تقويم التعليم والتدريب أن الاختبار التجريبي الإلزامي التحصيلي عن بعد هو محاكاة للاختبار التحصيلي الفعلي، ويمنح الطلاب والطالبات فرصة التعرف على منصة الاختبار عن بعد وبيئة الاختبار المزودة بالمراقبة الذكية ليصبحوا مؤهلين لأداء الاختبار التحصيلي الفعلي.
وأكدت أنه تم تصميم الاختبار التجريبي على نفس طريقة الاختبار الفعلي، وسيتم إرسال موعد الاختبار على البريد الإلكتروني حسب جدولة الاختبار التجريبي.
وأضافت أن الاختبار التجريبي سينفذ خلال 6 أيام، ابتداءً من 6 شوال، وحتى 11 شوال.
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