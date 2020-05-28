حقيقة الرسالة التي تظهر لبعض الطلاب عند آداء الإختبار التحصيلي عن بُعد

الرياض (صدى):
كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب اليوم الخميس حقيقة الرسالة التي تظهر لدى بعض الطلاب والطالبات عند آداء الإختبار التحصيلي عن بُعد .
وأكدت أن نص الرسالة ، تعني بأن تطبيق الاختبار يعمل لدى الطالب أو الطالبة وجاهز لأداء الاختبار التحصيلي عن بعد ، وسيبدأ العمل وفق مواعيد الاختبار عن بعد التي ستصل على البريد الإلكتروني المعتمد .
وكان بعض الطلاب قد تسائلوا عن رسالة في مضمونها : ليس لديك أي اختبارات متاحة في الوقت الحالي ..يرجى تحديث قائمة الإختبارات الخاصة بك أو التواصل مع مؤسستك لمزيد من المعلومات .