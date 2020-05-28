بالصور.. دعوات شعبية بإلتزام الشارع بالإجراءات الصحية بعد "الإنفلات الوقائي"

الرياض (صدى):
أثارت مشاهد الإزدحام المروري والتكدس أمام بعض المطاعم اليوم الخميس دعوات المواطنين بإلتزام الشارع السعودي بالإجراءات الوقائية وعدم الخروج إلا للضرورة .
ودشن رواد مواقع التواصل الإجتماعي حملات على "تويتر " تبرز الصور الغريبة للتكدس والإزدحام على الطرق وأمام المطاعم وعدم إرتداء الغالبية للكمامة مما ينذر بموجة ثانية من الوباء .
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ودعا المواطنون للإلتزام وعدم ضياع جهود الدولة ووزارة الصحة خلال الشهور الماضية بعدما وضعت الإنسان في أولويتها وتحملت الخسائر المادية والأعباء الإدارية .
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