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بالصور.. دعوات شعبية بإلتزام الشارع بالإجراءات الصحية بعد "الإنفلات الوقائي"

Time منذ ساعتين
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بالصور.. دعوات شعبية بإلتزام الشارع بالإجراءات الصحية بعد "الإنفلات الوقائي"

الرياض (صدى):
أثارت مشاهد الإزدحام المروري والتكدس أمام بعض المطاعم اليوم الخميس دعوات المواطنين بإلتزام الشارع السعودي بالإجراءات الوقائية وعدم الخروج إلا للضرورة .

ودشن رواد مواقع التواصل الإجتماعي حملات على "تويتر " تبرز الصور الغريبة للتكدس والإزدحام على الطرق وأمام المطاعم وعدم إرتداء الغالبية للكمامة مما ينذر بموجة ثانية من الوباء .

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ودعا المواطنون للإلتزام وعدم ضياع جهود الدولة ووزارة الصحة خلال الشهور الماضية بعدما وضعت الإنسان في أولويتها وتحملت الخسائر المادية والأعباء الإدارية .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
طيب ..
ابو محمد 😎
اتغصوه حتى يقذف العافيه .. .. حسبنا الله على كل ظالم كافر باالنعمه ،،، .. لو صرف 2 مليون في بلده ، ماهو افضل من اتباع خطوات الشيطان ...؟؟؟
ابوبدر
المفترض الان يبدأ مخاطبة الكفلاء ويطلبون منهم اثبات بان عمالهم يعملون فعليا لديهم وسهل جدا اثبات هالامر بمدفوعات الرواتب بعمل بصمة حضور وانصراف لكل عامل عند كفيله. فوالله اذا هو عنده بالبيت بيبصم كل صبح وباخر الليل واذا هو يشتغل برا او بمنطقة ثانية راح بنفضح مع استمرار حملات القبض على هذي العمالة السائبة.
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎
المثل قال // المتستر بأمريكا عريان ، والمتدفي فيها بردان ..

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