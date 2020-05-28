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الأمير عبدالرحمن بن مساعد: لا أظن أن يوم 29 شوال ستعود الأمور لطبيعتها!

Time منذ 21 دقيقة
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الأمير عبدالرحمن بن مساعد: لا أظن أن يوم 29 شوال ستعود الأمور لطبيعتها!

الرياض (صدى):
علق الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبد العزيز على الزحام المروري بشوارع المملكة بعد السماح بالتجول ، والذي سلطت "صدى " الضوء عليه .

وقال الأمير في تغريدة له : أن يكون هناك زحام سيارات في الشوارع هذا أمر طبيعي في ظل الغاء الحظر الكلي،ولكن من غير الطبيعي ولا المعقول الإستهتار بعدم لبس الكمامة وعدم التباعد لمسافة مترين للمتكدسين عند المحلات.. .

واستنكر "بن مساعد " استهتار المواطنين والمقيمين بالإجراءات بعد الجهود التي قامت بها الدولة قائلاً : يا جماعة الخير هذا أول يوم ..! لا أظن للأسف أن يوم 29 شوال سيكون هو يوم عودة الأمور لطبيعتها!

وكانت "صدى " قد رصدت الزحام المروري اليوم الخميس في بعض الشوارع مع بدء تطبيق المرحلة الأولى لتخفيف الإجراءات الإحترازية .

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أحدث التعليقات

الملل
هذي تنقطع راسها باليته ابو الحرمه اللي عندي ويقطع راسها
ابو محمد 😎
معلومات مهمه ,,
ابو محمد 😎
كلام ممتاز ..
ابو محمد 😎
لو سواها غيرهم كان قالوا ، هذا إرهاب ، يلوثون البيئه .. ومن هاالكلام الذي لا يقل عن 100 صفخه من الشتائم وإلصاق التهم .. .. لكن هم لا ، ماهم إرهابيين ، اي فعل يفعلونه من صالح البشريه والبيئه .. حتى قتل البشر في ديارهم من صالح البيئه ، اخزاهم الله ..
ابو محمد 😎
طفلة جيده ..

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