رجاء الجداوي التقطت العدوى في عزاء الشيخ صالح كامل

القاهرة (صدى):
كشفت مصادر مقربة من الفنانة المصرية رجاء الجداوي، أنها التقطت العدوى بفيروس كورونا، أثناء تقديمها واجب العزاء في وفاة زوج الفنانة المصرية صفاء أبو السعود الشيخ صالح كامل.
وأفادت المصادر بأن الجداوي شعرت بأعراض الفيروس بعد مدة قليلة من ذهابها للعزاء الذي ضم عددا كبيرا من الإعلاميين والمشاهير.
وعلقت ابنة رجاء الجداوي على الأمر، مؤكدة أنها لا يمكن أن تؤكد أو تنفي الأمر، قائلة: " هناك شكوكا بالفعل حول التقاط والدتها العدوى من العزاء، خاصة أن الأعراض ظهرت عليها عقب ذهابها إلى هناك " .
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