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شاهد.. صورة صادمة لرجاء الجداوي من داخل العزل بعد تغير ملامحها

Time منذ 15 ساعة
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شاهد.. صورة صادمة لرجاء الجداوي من داخل العزل بعد تغير ملامحها

القاهرة (صدى):
انتشرت صورة للفنانة رجاء الجداوي من داخل مستشفى العزل التي تم حجزها بداخلها بعد إصابتها بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وكانت الفنانة المصرية أكدت أن حالتها مستقرة وتتلقى الرعاية حاليا داخل مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية، وستخرج بعد نهاية مدة العزل المقررة؛ فيما أكدت على التزامها بكافة سبل الوقاية.

وقالت الجداوي: " أنا كنت متخذة كل إجراءات الوقاية لكن لو اللي حوالينا مش واخدين إجراءات يبقى أكيد هيبقى فيه مشكلة"؛ مضيفة: "إحنا عاوزين نخاف أكتر على ولادنا وأهلنا، ولازم نخاف على بعض أكتر من كدة " .

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أحدث التعليقات

عجاج
تعديــــل ...... نحن نثق في ولاة أمر تلك البلاد بعد تلك الغمة وانكشاف الواقع المرير لبلادنا من الغش والتستر والاحتكار والحقد وتشويه صورة بلادنا ومحاولة نشر الفوضى والمرض ومحاربة الشباب السعودي والأعداد الهائلة من الأجانب وعوائلهم التي زادت البلد عبئا بدون فائدة والمجنسين وملفاتهم الجنائية وطرق تجنيسهم وتخليهم ليس عن مساعدة الوطن بعدما امتصوا أغلاله ولكن تخليهم حتى عن مساعدة أوطانهم وأبناء جلتدهم ومحاربة شبابنا ومحاولة تغيير خريطة البلد بطرق خفية وموروثه ومعتقده ( حجازي وحقنا ونشر الصوفية وتشجيعها والمذاهب الأخرى الغاسدة ) وإبعاد المستوطنين المخالفين وتطهير البلاد منهم لأن أكثرهم أذرع للإخونجية والرويبضة القطري والعصملي التركي والملالي الإيرانية وشعاراتهم شاهدة عليهم ... فثقتنا بتنظيف بلادنا من تلك المخالفات والصرامة ضد كل من يتطاول على بلادنا ورموزها وإحلال شيابنا محلهم بقوة النظام في القطاع الخاص المتستر عليه من قبل خونة الوطن وآكلي الفتات القذر حيث أصبحت أكثر التجارة والمؤسسات والشركات والمحلات لأجانب بأسماء سعودية من الخونة والنظر في رواتب الأجانب ووضع لها سقف محدد ومرافبة تحويلاتهم المالية وخاصة المستثمر الأجنبي الذي يقوم بالتحويلات للأجانب دون متابعة
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
معروفه بس وش نسي إذا جفنا النوم
عجاج
نحن نثق في ولاة أمر تلك البلاد بعد تلك الغمة وانكشاف الواقع المرير لبلادنا من الغش والتستر والاحتكار والحقد وتشويه صورة بلادنا ومحاولة نشر الفوضى والمرض ومحاربة الشباب السعودي والأعداد الهائلة من الأجانب وعوائلهم التي زادت البلد عبئا بدون فائدة والمجنسين وملفاتهم الجنائية وطرق تجنيسهم وتخليهم ليس عن مساعدة الوطن بعدما امتصوا أغلاله ولكن تخليهم حتى عن مساعدة أوطانهم وأبناء جلتدهم ومحاربة شبابنا ومحاولة تغيير خريطة البلد بطرق خفية وموروثه ومعتقده ( حجازي وحقنا ونشر الصوفية وتشجيعها والمذاهب الأخرى الغاسدة ) وإبعاد المستوطنين المخالفين وتطهير البلاد منهم لأن أكثرهم أذرع للإخونجية والرويبضة القطري والعصملي التركي والملالي الإيرانية وشعاراتهم شاهدة عليهم ... فثقتنا بتنظيف بلادنا من تلك المخالفات والصرامة ضد كل من يتطاول على بلادنا ورموزها وإحلال شيابنا محلهم بقوة النظام في القطاع الخاص المستر عليه من قبل خونة الوطن حيث أصبحت أكثر التجارة والمؤسسات والشركات والمحلات لأجانب بأسماء سعودية من الخونة والنظر في رواتب الأجانب ووضع لها سقف محدد ومرافبة تحويلاتهم المالية وخاصة المستثمر الأجنبي الذي يقوم بالتحويلات للأجانب دون متابعة
ابو محمد 😎
الحمد لله العدد اقل من امس ،،، .. وبإذن الله سيزول هذا البلاء ، بفضل من الله ثم الوعي الشخصي والرعاية الصحيه ..
ابو محمد 😎
اللهم ارفع عنا البلاء يارب يا كريم .. آمين ..

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