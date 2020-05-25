شاهد.. صورة صادمة لرجاء الجداوي من داخل العزل بعد تغير ملامحها

القاهرة (صدى):
انتشرت صورة للفنانة رجاء الجداوي من داخل مستشفى العزل التي تم حجزها بداخلها بعد إصابتها بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).
وكانت الفنانة المصرية أكدت أن حالتها مستقرة وتتلقى الرعاية حاليا داخل مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية، وستخرج بعد نهاية مدة العزل المقررة؛ فيما أكدت على التزامها بكافة سبل الوقاية.
وقالت الجداوي: " أنا كنت متخذة كل إجراءات الوقاية لكن لو اللي حوالينا مش واخدين إجراءات يبقى أكيد هيبقى فيه مشكلة"؛ مضيفة: "إحنا عاوزين نخاف أكتر على ولادنا وأهلنا، ولازم نخاف على بعض أكتر من كدة " .