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3 مراحل " تدريجية " للعودة للحياة الطبيعية بالممكلة

Time منذ 22 دقيقة
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3 مراحل " تدريجية " للعودة للحياة الطبيعية بالممكلة

الرياض (صدى):
بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا، وإمكانية تغيير أوقات منع التجول الجزئي وعودة بعض النشاطات، فقد صدرت الموافقة الكريمة على تغيير أوقات السماح بالتجول على 3 مراحل.

وتبدأ المرحلة الأولى لتغيير أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مدينة مكة المكرمة، من يوم الخميس 5 شوال حتى نهاية يوم السبت 7 شوال ليصبح من الساعة السادسة صباحًا حتى الثالثة مساءً.

ثم تبدأ المرحلة الثانية من يوم الأحد 8 شوال حتى نهاية يوم السبت 28 شوال، بتغيير أوقات السماح بالتجول ليصبح من الساعة السادسة صباحًا حتى الثامنة مساءً.

والمرحلة الثالثة تبدأ من يوم الأحد 29 شوال، حيث تتم العودة لأوضاع الحياة الطبيعية في جميع مناطق المملكة ومدنها إلى ما قبل فترة إجراءات منع التجول - فيما عدا مدينة مكة المكرمة.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
لاتنسون سجود الشكر بشارات تستحق الحمد والثناء الحسن لله ، ضاقت بنا و منَّ الله علينا بالفرج برحمته ، شكرا يالله على كرم عطاءك أولا ومن ثم شكرا لمن أوصلنا بر الأمان حكومة وشعبا ، اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت🌿
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
اسئل الله العلي العظيم ان يرفع عنا كل بلاء
ابو براء
طلعت واعية اكثر منه ماشاءالله
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
اي والله الحمد والشكر والثناء لله رب العالمين على كل حال
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
الحمد لله الذي نظن به الخير فيكرمنا أكثر مما نظن، الحمد لله على ما أنعم وتفضّل، ستصدح بيوت الله بتكبيرات المصلين، وستمتلئ الحناجر بعد الفاتحة بـ آمين، اللهُم اجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك وادم علينا نعمة الصحة واجعلنا من المستشعرين لنِعمك شاكرين عليها صباح البشائر والخير من رب العباد❤💐

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