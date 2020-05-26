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السماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة

Time منذ ساعة
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السماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة

الرياض (صدى):
صدرت الموافقة الكريمة، على السماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة، ما عدا المساجد في مدينة مكة المكرمة، وذلك ابتداءً من الأحد 8 شوال حتى نهاية السبت 28 شوال مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وتستمر إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المسجد الحرام وفق الإجراءات الصحية والاحترازية المعمول بها حاليًا.

كما تقرر رفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص، والعودة لممارسة أنشطتها المكتبية وفق الضوابط التي تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
لاتنسون سجود الشكر بشارات تستحق الحمد والثناء الحسن لله ، ضاقت بنا و منَّ الله علينا بالفرج برحمته ، شكرا يالله على كرم عطاءك أولا ومن ثم شكرا لمن أوصلنا بر الأمان حكومة وشعبا ، اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت🌿
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
اسئل الله العلي العظيم ان يرفع عنا كل بلاء
ابو براء
طلعت واعية اكثر منه ماشاءالله
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
اي والله الحمد والشكر والثناء لله رب العالمين على كل حال
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
الحمد لله الذي نظن به الخير فيكرمنا أكثر مما نظن، الحمد لله على ما أنعم وتفضّل، ستصدح بيوت الله بتكبيرات المصلين، وستمتلئ الحناجر بعد الفاتحة بـ آمين، اللهُم اجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك وادم علينا نعمة الصحة واجعلنا من المستشعرين لنِعمك شاكرين عليها صباح البشائر والخير من رب العباد❤💐

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