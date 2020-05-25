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الصحة العالمية توقف التجارب على عقار الملاريا: "يٌزيد الوفيات بكورونا"

Time منذ ساعتين
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الصحة العالمية توقف التجارب على عقار الملاريا: "يٌزيد الوفيات بكورونا"

وكالات (صدى):
علقت منظمة الصحة العالمية استخدام هيدروكسي كلوروكين لعلاج كورونا حتى إشعار آخر.

وأضافت المنظمة، أنها علقت مؤقتا التجارب السريرية للعقار والتي تجريها مع شركائها في دول عدة، وذلك في إجراء وقائي.

واعتبرت المنظمة أن اللجوء إلى الكلوروكين أو مشتقاته مثل هيدروكسي كلوروكين للتصدي لكوفيد-19، ليس فاعلا وقد يكون ضارا.

وتعتزم منظمة الصحة العالمية الإسقاط المؤقت لعقار " هيدروكسي كلوروكوين "، دواء الملاريا الذي قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يتناوله من دراستها العالمية لعلاجات كوفيد – 19 التجريبية، موضحة أن خبراءها بحاجة إلى مراجعة جميع الأدلة المتاحة حتى الآن.

وأوضحت دراسة جديدة أن عقار الملاريا يرتبط بزيادة خطر الوفاة لمرضى فيروس كورونا، الذين تستدعي حالتهم العلاج في المستشفيات.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
لحووووول
دآنـــــــہہ
وش ذنبه طيب 😡
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
تهور لكن الله يستر
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
جزاك الله خير ياشيخ محمد

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