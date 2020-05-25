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بالفيديو..ردة فعل رئيسة وزراء نيوزيلندا لحظة وقوع زلزال

Time منذ 5 ساعات
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بالفيديو..ردة فعل رئيسة وزراء نيوزيلندا لحظة وقوع زلزال

ويلينغتون (صدى):
شهدت العاصمة النيوزيلندية ولنغتون، صباح اليوم الاثنين، زلزالا الذي بلغ قوته 5.8 درجة وقع على عمق 37 كيلومترا.

وشعرت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن بالزلزال، ورغم ذلك واصلت مقابلة تلفزيونية كانت تبث على الهواء في مبنى البرلمان.

وبدأ الزلزال أثناء وجود أرديرن في مقابلة تلفزيونية على الهواء من مبنى البرلمان، وقالت مازحة أثناء المقابلة: "‭‭ ‬‬لو رأيتم أشياء تتحرك خلفي.. فهناك هزة خفيفة. مبنى البرلمان يتحرك أكثر قليلا من غيره "، وطمأنت المذيع على أنها في أمان واستمرت المقابلة.

وتقع نيوزيلندا في منطقة نشطة زلزاليا في المحيط الهادي تُعرف باسم "حزام النار" وتمتد لمسافة 40 ألف كيلومتر.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
ربنا يريد بنا خير ..
ابو يوسف
ان شاء الله يارب ينهل عليه الرزق والبيت والسياره وضيفه حكوميه
ابو يوسف
ان شاء الله يارب ينهل عليه الرزق والبيت والسياره وضيفه حكوميه
عنتر فاضي جيبه
لاحول ولا قوة بالله .. الله يجعلها شافعه لوالديها
أبو كنان
سبحان الله! كيف لحيوان أن ينطق كالبشر ويقلد بعض الألفاظ ويكون شاهدا ودليلا على مثل تلكم الجرائم

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