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شاهد.. جوجل تشفر رسائل RCS في تطبيق Google Messages

Time منذ ساعتين
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شاهد.. جوجل تشفر رسائل RCS في تطبيق Google Messages

وكالات (صدى):
تعمل شركة جوجل على تطوير تطبيق الرسائل الخاص بها، Google Messages، وذلك لتشمل رسائله تشفيرا كاملا؛ حيث اقتربت من الحصول على تشفير شامل لـ RCS، وهى الخدمة الأحدث من خدمة الرسائل السابقة رسائل SMS.

وتقوم خدمة RCS بما تقوم به معظم خدمات الرسائل النصية الأخرى، والتي تحتوي على تشفير كامل أي تشفير من طرف إلى طرف؛ بينما أطلقت شركة جوجل رسائل دردشة RCS كمنصة إرسال الرسائل النصية الأساسية في عام 2018 وفي نوفمبر الماضى.

وتضيف ميزة التشفير الكامل في تطبيق Google Messages، للمستخدمين إمكانية إرسال رسائل تسمح بإضافة الصور وإرسالها مباشرة عبر التطبيق فى نفس الوقت، كما أنه يمكن إرسال رسائل تتكون من 160 إلى 8000 حرف، بالإضافة إلى مشاركة الملفات كبيرة الحجم من خلال تقنية RCS، التى تتيح إرسال الصور عالية الدقة ومقاطع الفيديو، وأيضا محمية من الاختراق.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
تمركز الذرات وتكتل الفراغ هما محركا الطاقة
البرفسور احمد
حياك الله وينعاد عليكم بالبركات ... تقبل الله صالح الاعمال...
د محمد ماجد بخش
السياج المغناطيسي للكتلة موحد، والتعامل المغناطيسي لا يكون الا بتفعيل التعادل المغناطيسي
د محمد ماجد بخش
المغناطيسية لا تقاس في عملها بالوحدات العددية الممثلة لها حيث لا تعمل الدرجات المغناطيسية بمفردها لأن عملها وتأثيرها تأثير وحدة ومجموع وثبات درجات الكتلة
ابو محمد 😎
اعانكم الله ياجيش ليبيا على الإرهابيين ومرتزقتة القردوخاان ..

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