البايرن يغرد في الصدارة بعد اكتساح آينتراخت فرانكفورت

وكالات (صدى):
حافظ بايرن ميونخ على صدارة ترتيب الدوري الألماني، بفارق 4 نقاط عن بروسيا دورتموند، بعد فوزه على ضيفه آينتراخت فرانكفورت 5-2، ضمن الجولة السابعة والعشرين.
وأحرز أهداف بايرن كل من ليون جوريتسكا (17) وتوماس مولر (41) وروبرت ليفاندوفسكي (46) وألفونسو ديفيز (61) وماترن هنتيريغر (74 بالخطأ في مرماه)، في حين سجل هنتيريغر هدفي فرانكفورت (52 و56).
ورفع بايرن رصيده بهذا الفوز إلى 61 نقطة، بفارق 4 نقاط أمام دورتموند الذي كان قد فاز في وقت سابق السبت على فولفسبورغ 2-0، بينما تجمد رصيد الخاسر عند 28 نقطة في المركز الثالث عشر.