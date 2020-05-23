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ريال مدريد يخطط لخطف «كاكا الجديد»

Time منذ 3 دقائق
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ريال مدريد يخطط لخطف «كاكا الجديد»

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحفية اليوم السبت محاولات ريال مدريد لخطف الموهبة الشابة الجديدة إيغور غوميز الملقب بـ "كاكا الجديد " .

وأكدت أن ريال مدريد على استعداد لدفع الشرط الجزائي بعقد اللاعب مع ساو باولو والذي يبلغ 50 ألف يورو بجانب إغراءات مالية أخرى للفوز بخدمات اللاعب .

ورغم تنافس أكثر من نادي على ضمه حتى قبل ظهور جائحة كورونا ، إلا أن ريال مدريد يعتبر الأقرب لضمه نظراً لعدم تأثر ميزانيته بالمقارنة بالأندية الأخرى.

الجدير بالذكر أن "كاكا الجديد " أُطلق عليه هذا اللقب لتشابه مهاراته القوية مع نجم الفريق الملكي المعتزل "بريكادرو كاكا " ،فضلاً عن تشابه ملامح وجهه معه .

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
الي جهنم ان شاء الله
ابو محمد 😎
ههههههههههههههههه .. .. واثقه ان كلامها صح .. رفسته بين العيون ..
ابو عمار
سمعت كلام الوزير العماني وهذا يعتبر كارثه لان هذا المسؤل يعتبر العدو الثاني بعد نظام الحمدين هذا امر خطير ... معقوله عضو في نفس المجلس وهو يضمر العداء لبلادي يعني بكره لا سمح الله يطلع واحد اخر عدو لسعوديه مختفي ولا نعلم عنه شي ... بصراحه يجب الحذر ولا ننخدع بالقبلات والابتسامات والزيارات قد يكون هناك عدو اخر . . حسبنا الله ونعم الوكيل
ابو محمد 😎
بلا رجعه ..
A.awad
أستغرب من الحمقى اللي يقولون لك عشرين سنه ياهلال ماحققة بطولة آسيا ... طيب المجال مفتوح للجميع وخاصتاً أندية المملكه وينكم تعيّرون الهلال لماذالم يحصل على البطوله خلال العشرون سنه ليش إنتو ماحصلتو عليها ؟ الهلال مشارك على طول وهذا الشرف بحد ذاته فأنتم تمدحون الهلال من حيث لا تعلمون (( هوموجود وأنتم غائبين ))!! وهزموه الحكام وعانا كثيرمنهم ...لأنه يعتمدعلى نفسه كالعاده وليس يشتري الأصوات كي ((( يـرشّـحوووونه ))) عيب ياهل الترشيح يا(حمقا)

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