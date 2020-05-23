ريال مدريد يخطط لخطف «كاكا الجديد»

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحفية اليوم السبت محاولات ريال مدريد لخطف الموهبة الشابة الجديدة إيغور غوميز الملقب بـ "كاكا الجديد " .
وأكدت أن ريال مدريد على استعداد لدفع الشرط الجزائي بعقد اللاعب مع ساو باولو والذي يبلغ 50 ألف يورو بجانب إغراءات مالية أخرى للفوز بخدمات اللاعب .
ورغم تنافس أكثر من نادي على ضمه حتى قبل ظهور جائحة كورونا ، إلا أن ريال مدريد يعتبر الأقرب لضمه نظراً لعدم تأثر ميزانيته بالمقارنة بالأندية الأخرى.
الجدير بالذكر أن "كاكا الجديد " أُطلق عليه هذا اللقب لتشابه مهاراته القوية مع نجم الفريق الملكي المعتزل "بريكادرو كاكا " ،فضلاً عن تشابه ملامح وجهه معه .