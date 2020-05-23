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البنك الإسلامي للتنمية يوفر وظائف شاغرة

Time منذ 23 دقيقة
Views 1346
البنك الإسلامي للتنمية يوفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشف البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيسي في محافظة جدة.

وأوضح البنك، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي الامتثال والرصد: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، أو الإدارة المالية)، أو أي مجال ذي الصلة، مساعد قانوني: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الدراسات القانونية، أو إدارة الأعمال)، أو أي تخصص آخر ذي الصلة.

وأضاف: أخصائي مصمم مطور: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، أو تقنية المعلومات)، أو المجالات ذات الصلة، لافتًا إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وحتى تاريخ 18 يونيو 2020م، بينما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي من هنــــــــــا .

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
الي جهنم ان شاء الله
ابو محمد 😎
ههههههههههههههههه .. .. واثقه ان كلامها صح .. رفسته بين العيون ..
ابو عمار
سمعت كلام الوزير العماني وهذا يعتبر كارثه لان هذا المسؤل يعتبر العدو الثاني بعد نظام الحمدين هذا امر خطير ... معقوله عضو في نفس المجلس وهو يضمر العداء لبلادي يعني بكره لا سمح الله يطلع واحد اخر عدو لسعوديه مختفي ولا نعلم عنه شي ... بصراحه يجب الحذر ولا ننخدع بالقبلات والابتسامات والزيارات قد يكون هناك عدو اخر . . حسبنا الله ونعم الوكيل
ابو محمد 😎
بلا رجعه ..
A.awad
أستغرب من الحمقى اللي يقولون لك عشرين سنه ياهلال ماحققة بطولة آسيا ... طيب المجال مفتوح للجميع وخاصتاً أندية المملكه وينكم تعيّرون الهلال لماذالم يحصل على البطوله خلال العشرون سنه ليش إنتو ماحصلتو عليها ؟ الهلال مشارك على طول وهذا الشرف بحد ذاته فأنتم تمدحون الهلال من حيث لا تعلمون (( هوموجود وأنتم غائبين ))!! وهزموه الحكام وعانا كثيرمنهم ...لأنه يعتمدعلى نفسه كالعاده وليس يشتري الأصوات كي ((( يـرشّـحوووونه ))) عيب ياهل الترشيح يا(حمقا)

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