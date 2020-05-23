البنك الإسلامي للتنمية يوفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشف البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيسي في محافظة جدة.
وأوضح البنك، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي الامتثال والرصد: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، أو الإدارة المالية)، أو أي مجال ذي الصلة، مساعد قانوني: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الدراسات القانونية، أو إدارة الأعمال)، أو أي تخصص آخر ذي الصلة.
وأضاف: أخصائي مصمم مطور: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، أو تقنية المعلومات)، أو المجالات ذات الصلة، لافتًا إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وحتى تاريخ 18 يونيو 2020م، بينما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي من هنــــــــــا .