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بالفيديو.. سعود السويلم وآل الشيخ يكشفان عن شرطهما الغريب قبل ساعات من المباراة المرتقبة

Time منذ ساعة
Views 2146
بالفيديو.. سعود السويلم وآل الشيخ يكشفان عن شرطهما الغريب قبل ساعات من المباراة المرتقبة

ماجد محمد (صدى):
زار رئيس النصر السابق سعود السويلم تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه قبل انطلاق مباراة البلاي ستيشن المرتقبة بينهما اليوم الجمعة .

ومازحه "السويلم " آل الشيخ " قائلاً بأنه يريد الإطمئنان على تدريباته قبل المباراه ، مشترطاً أن يلعب كلاهما على نفس البلاي استيشن "حتى يضمن أن لا يلعب معه شخص آخر " .

وردًعليه "آل الشيخ " بأنه سيلعب على صوت "أم كلثوم " ، مشيراً إلى نقل المباراة التي ستكون في الـ 12 ليلاً عبر أغلب المنصات .

وأشارا إلى أن المباراة ستحقق 5 مليون و30 ألف ريال ستذهب جميعاً للأعمال الخيرية ، مؤكدين على تكرار مثل هذه المبارايات .

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ههههههههههههههههههههههه مساكين
ابو عمار
اوكي
د محمد ماجد بخش
دعوني أطلق لكم جدولا دوريا على الهواء مباشرة من الآلاف المؤلفة الاحتمالات الممكنة 00 00 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 02 01 10 09 08 07 06 05 04 03 18 17 16 15 14 13 12 11 26 25 24 23 22 21 20 19 24 25 26 27 28 29 30 31 36 35 34 33 32 31 30 29 44 43 42 41 40 39 38 37 42 43 44 45 46 47 48 49 54 53 52 51 50 49 48 47 62 61 60 59 58 57 56 55 70 69 68 67 66 65 64 63 76 75 74 73 72 71 70 69 74 75 76 77 78 79 80 81 86 85 84 83 82 81 80 79 94 93 92 91 90 89 88 87 02 01 00 99 98 97 96 95 08 07 06 05 04 03 02 01 18 17 16 15 14 13 12 11 وهنا يتجلى تمثيل الثقل الفراغي لعدد العناصر الممثلة لعدد الذرات في وحدة العنصر وفي كل وحدة عنصر ممثلة لوحدة مجموع أو ثبات أو ارتباط ممثل للثقل أو المغناطيسية او الكتلة الكلية بدلالة وحدة مركزية هي وحدة مجموع العناصر أو الذرة وهي العدد الذري الممثلة لجميع الوحدات حول مركز ممثل هو موقع عرض العنصر بتمثيل بنائي فراغي ثابت.
ابو عمار
حسبي الله عليه الحقير
ع. س. ع
منصور البلوي اندعس على غاربة من الرجال المطانيخ واصبح من الماضي ذهب إلى مزبلة التاريخ غير مأسوف علية

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