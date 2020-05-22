بالفيديو.. سعود السويلم وآل الشيخ يكشفان عن شرطهما الغريب قبل ساعات من المباراة المرتقبة

ماجد محمد (صدى):
زار رئيس النصر السابق سعود السويلم تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه قبل انطلاق مباراة البلاي ستيشن المرتقبة بينهما اليوم الجمعة .
ومازحه "السويلم " آل الشيخ " قائلاً بأنه يريد الإطمئنان على تدريباته قبل المباراه ، مشترطاً أن يلعب كلاهما على نفس البلاي استيشن "حتى يضمن أن لا يلعب معه شخص آخر " .
وردًعليه "آل الشيخ " بأنه سيلعب على صوت "أم كلثوم " ، مشيراً إلى نقل المباراة التي ستكون في الـ 12 ليلاً عبر أغلب المنصات .
وأشارا إلى أن المباراة ستحقق 5 مليون و30 ألف ريال ستذهب جميعاً للأعمال الخيرية ، مؤكدين على تكرار مثل هذه المبارايات .
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