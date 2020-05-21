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آل سويلم يمازح آل الشيخ: " سمعت ان جاك شد عضلي في الإبهام "

Time منذ 38 دقيقة
Views 1395
آل سويلم يمازح آل الشيخ: " سمعت ان جاك شد عضلي في الإبهام "

الرياض (صدى):
مازح رئيس نادي النصر السابق، سعود آل السويلم، بين رئيس هيئة الترفيه، ومالك نادي ألميريا الإسباني المستشار تركي آل الشيخ.

وقبل مباراة تحدي الخير المقرر أن تقام بين الخصمين في 29 رمضان، قال آل سويلم: " ألف الحمدلله على السلامة يا أبو ناصر، سمعت إن جالك شد عضلي في الإبهام " .

ورد آل الشيخ، ردا طريفا قائلاً: " في الخنصر بس جت سليمة، الوعد الجمعة والله يتقبل " .

ومن المنتظر أن تقام مباراة بلايستيشن خيرية يوم 29 رمضان بين فريقي النصر الذي يمثله سعود السويلم وألميريا الإسباني الذي يمثله تركي آل الشيخ على أن يذهب ريعها إلى منصة جود الإسكان.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎
جتها سلامة من الله ..
ابو محمد 😎
ايش اللي جرى لها ....؟
Mohammed Altwirgai
زوجته زوجته
ماجد القحطاني
هذه الظاهرة ليست جديدة بل متكررة في كل مكان ، ففي منطقتنا نرى مثلها الكثير وهي راجمات الشياطين عند محاولة أستراق الجن السمع ، النيزك يبقى على اسمه قبل سقوطه وعندما يسقط أو يرجم يتجاوز الغلاف الجوي فيلتهب وهو ما يسمى بالشهب..

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