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شاهد.. المرتزقة خديجة جنكيز متزوجة

Time منذ 4 ساعات
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شاهد.. المرتزقة خديجة جنكيز متزوجة

طلال الضوي (صدى):
كشفت معلومات لـ "صدى"، أن المرتزقة التركية خديجة جنكيز الخطيبة المزعومة للصحفي الراحل جمال خاشقجي، كانت زوجة الممثل التركي دينيز أورال.

ويتضح من ذلك أن خديجة ليس مطلقة أو أرملة كما صوّرها الإعلام التركي والقطري، وهو ما يؤكد حقيقة أنها عنصر مخابراتي تركي وكانت طرفًا أساسيًا في الهجوم على المملكة.

ووفقًا للمعلومات، فإن خديجة متزوجة من الممثل التركي ولديها منه طفلان، وأنها كانت مجرد "كومبارس" في المؤامرة التي تم تدبيرها ضد المملكة.

وظهرت المرتزقة خديجة جنكيز لأول مرة بعد اختفاء الصحفي جمال خاشقجي، وبدأت في الادعاء بأنها خطيبته وأن المملكة لها يدًا في ذلك، ثم ظلت تظهر في وسائل الإعلام المعادية وتهاجم المملكة ليل نهار حتى وقت قريب.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
لدينا وحدات ممثلة الارتباط عددية تمثل لمحيط الذرة المركزية الممثلة لذرة العنصر الممثل - ولدينا بذلك درجة ارتباط عددية خارج وداخل دائرة التمثيل - ولدينا ربط فراغي بين وحدات العناصر العددية المتسلسلة في ثقلها ولا تهم الفروقات بينهما لدينا عدد ممثل لحجم الذرة من الذرات الافتراضية المحيطة بها - لدينا درجات مغناطيسية عامة لوحدة المجموع - ولدينا تمثيل لدرجات ثقل الكتلة المركزية بدلالة محاور تمثيل درجات البناء ممثلة بوحدات الثبات المغناطيسي هنا 22+4 لا تساوي 20+6 لذلك كانت قواعد هوند Hund التي نطبقها ونحسبها واقعا على مدى 6 عقود لذا فإن التمثيل البنائي العددي برمته ليس حقيقي والحقيقة تكون في المركز ومحيطه والوحدة ودرجتها والمجموع ودلالات. 2/3
wajdi.khashoggi
يارب انت الحكم العدل بين عبادك فأرنا عظمتك وقدرتك بمضي أمرك وقيام عدلك.
ابو أسامة
جزاكم الله خيرا ورحم والدكم
ابن حزم
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يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
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