شاهد.. المرتزقة خديجة جنكيز متزوجة

طلال الضوي (صدى):
كشفت معلومات لـ "صدى"، أن المرتزقة التركية خديجة جنكيز الخطيبة المزعومة للصحفي الراحل جمال خاشقجي، كانت زوجة الممثل التركي دينيز أورال.
ويتضح من ذلك أن خديجة ليس مطلقة أو أرملة كما صوّرها الإعلام التركي والقطري، وهو ما يؤكد حقيقة أنها عنصر مخابراتي تركي وكانت طرفًا أساسيًا في الهجوم على المملكة.
ووفقًا للمعلومات، فإن خديجة متزوجة من الممثل التركي ولديها منه طفلان، وأنها كانت مجرد "كومبارس" في المؤامرة التي تم تدبيرها ضد المملكة.
وظهرت المرتزقة خديجة جنكيز لأول مرة بعد اختفاء الصحفي جمال خاشقجي، وبدأت في الادعاء بأنها خطيبته وأن المملكة لها يدًا في ذلك، ثم ظلت تظهر في وسائل الإعلام المعادية وتهاجم المملكة ليل نهار حتى وقت قريب.