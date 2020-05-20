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صور ترصد شروق شمس 27 رمضان

Time منذ ساعة
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صور ترصد شروق شمس 27 رمضان

الرياض (صدى):
يحرص المسلمون في أنحاء العالم على تحري ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

ووثقت مجموعة من الصور شمس اليوم 27 رمضان في المملكة، ليتسنى للجميع التعرف إن كانت تنتطبق عليها مواصفات ليلة القدر أم لا، حيث قال الرسول ﷺ عنها " إنها تطلع يومئذ لا شعاع لها " .

وكان أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام الدكتور سعد الخثلان، توقع أمس، أن ليلة الـ 27 هي أرجى الليالي موافقة لليلة القدر، وأوصى بالاجتهاد في قيامها والدعاء فيها.

وقال الخثلان: " بغروب شمس الثلاثاء تحل ليلة سبع وعشرين، وهي أرجى الليالي موافقة لليلة القدر، فاجتهدوا فيها.. ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾. " .

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وش الفايدة تسحب أعتذارك بعد ماأعتذرت تمنيت أنك ماأعتذرت منك البداية لكنك صدمتنا بأعتذارك باالرغم من أن كلامك صحيح وفي محله كنت بتداخل معك في المقابلة وأعطيه هاالمسؤل على راااااسه لكنك قفلت علينا كل الطرق يوم أعتذرت😔
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وش الفايدة تسحب أعتذارك بعد ماأعتذرت تمنيت أنك ماأعتذرت منك البداية لكنك صدمتنا بأعتذارك باالرغم من أن كلامك صحيح وفي محله كنت بتداخل معك في المقابلة وأعطيه هاالمسؤل على راااااسه لكنك قفلت علينا كل الطرق يوم أعتذرت😔
خالد صالح الاحمد
الرجاء تطبيق هذه الشروط على مهنة فني او فني ابنية فهذه المهنة ليست مهنة هندسية فهي مكتسبة بالخبرة وليست الدراسة وان مهنة (مساعد مهندس هي المهنة التي تحتاج اشتراك الهيئة الهندسية )
الخالدي
انا هلالي عالمي ومتعود البطولات من ارض الملعب ومن فم الأسد واتمنا اكمال الدوري حتى يتوج الهلال كما تعودناه
ابو محمد 😎
تماام ..

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