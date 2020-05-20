تسريح 100 مرتزقا من العاملين بالجزيرة بسبب الأزمة الاقتصادية

ماجد القزيز (صدى):
كشف صحفي في صحيفة تمولها قطر، أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها قطر وتدهور أسعار الغاز المسال، نتج عنها تسريح 100 مرتزق في قناة الجزيرة وتخفيض المدفوعات على جماعات الضغط إلى النصف.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أضرب عدد من العاملين بالقطاع الفني لقناة الفتنة عن العمل، ردا على سياسة التسريح التي اتبعتها القناة، وبسبب عدم استلامهم رواتب شهري مارس وأبريل المنصرمين، فضلاً عن فرض إدارة القناة ممارسة أعمالهم اليومية في القناة.
وكانت إدارة القناة تواصلت مع العاملين وأبلغتهم أنه سيتم صرف راتب شهر فقط بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ولكنهم في الوقت نفسه دفعوا رواتب كبار الموظفين والإعلاميين كاملة.
وهدد العاملون بالقناة بالتصعيد والتظاهر ضد القرارات التعسفية، ومنع سداد أجورهم، في الوقت الذي يحتاجون فيه تأمين مستلزماتهم، ولاسيَّما مع اقتراب عيد الفطر المبارك.
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