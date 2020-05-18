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حماقي والهضبة يغازلان آل الشيخ وهنيدي يعرض عليه تدريب ألميريا

Time منذ ساعتين
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حماقي والهضبة يغازلان آل الشيخ وهنيدي يعرض عليه تدريب ألميريا

نواف السالم (صدى):
تفاعل عدد كبير من نجوم الكرة في المملكة والفنانين في الوطن العربي مع تحدي رئيس نادي النصر الأسبق لتركي آل الشيخ الذي وافق على التحدي لصالح منصة جود الإسكان.

وعلق الأسطورة سامي الجابر بقوله: لعيونك يابو ناصر انا مع الميريا و اتبرع ب ١٠٠ الف لمنصة جود، ابو ناصر ضروري تحكيم اجنبي نصيحة".

وغرد الهضبة عمرو دياب :"ماتش جامد شد حيلك ودايما سباق للخير"، ليرد عليه آل الشيخ قائلا: "متدينا ارنب نجيب فيه ٤ بيوت"، ورد عليه الهضبة ممازحًا : "مانت عارف انا نباتي من عنيا".

وقال المطرب محمد حماقي: "دايماً سباق في الخير يابوناصر ربنا يجعله في ميزان حسناتك ان شاء الله ،،Hما بالنسبه للمباراة انت لعيب كبير وانا شفت بنفسي واثق في قدراتك وبشجع الميريا ".

ومازح محمد هنيدي "آل الشيخ" كعادته قائلًا: "محتاج مدرب يا بو ناصر ؟ .. انا حاضر في اي وقت"، ليرد "آل الشيخ" : "عوزين جنيهات للخير.

وكان رئيس نادي النصر السابق سعود السويلم، أعلن اليوم الثلاثاء، عن تحديه للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه.

وقال "سويلم" في تغريدة : "أتحدى الأسطورة أبوناصر على مباراة في البلايستيشن خيريه، وتكون المباراة بمشاركة الجميع لتوفير اكثر من مسكن لصالح منصة جود الاسكان، والوعد 29 رمضان اذا قبل التحدي ".

ورد تركي آل الشيخ على تغريدة السويلم قائلًا: "قبلت التحدي يالشامخ لصالح منصة جود الإسكان وبأخذ الميريا وتأخذ النصر وأتحداك بعد ولصالح المباراة ادعم المنصة بمليون ريال".

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أحدث التعليقات

ال
هذا منحط وسافل ولازم يتربى لانه مو متربى
ال
هذا منحط وسافل ولازم يتربى لانه مو متربى
ابو محمد 😎
الدوام لله .. .. الله هو الحي الدائم ، الحي الذي لا يموت ، سبحانه ..
دآنـــــــہہ
ساهر لمصلحتكم 🙄! الله يغفر له وجميع موتى المسلمين
ابو محمد 😎
اللهم آمين .. .. هذا هو الرد السنع يا اخ ، ع س ع ، لاهنت ،،، بلا صور وكلام فارغ لا داعي له ..

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